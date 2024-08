Wiener Elektro Tage: Top E-Mobility-Event im Herzen Wiens [Programminfo]

Begleitet wird der Event, dessen PR & Mediawert im Jahr 2023 von von der unabhängigen Medienbeobachtung Observer mit über 3,3 Mio Euro beziffert wurde, mit einem Rahmenprogramm, in dessen Mittelpunkt in den ersten Tagen Unternehmen und am Veranstaltungs-Wochendene (Samstag, 14.9. und Sonntag, 15.9) Privatpersonen und Familien stehen.

Zu der Veranstaltung erscheint auch ein eigenes Magazin, das bereits als E-Paper auf der Website der Wiener Elektro Tage zum Download angeboten wird.