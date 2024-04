4. Wiener Elektro Tage: Leistungsschau der E-Mobilität am Heldenplatz

Die Elektromobilität wird zusehends Alltag. In den vergangenen Jahren ist das Angebot an E-Fahrzeugen in praktisch allen Fahrzeugklassen stetig gewachsen. Vom Kleinwagen über die Limousine bis zum SUV und zum Transport- und Lieferwagen steht mittlerweile eine breite Modellpalette zur Wahl. Gleichzeitig ist auch der Ausbau der Lade-Infrastruktur zügig vorangeschritten und eine Vielzahl innovativer Ladelösungen stehen zur Verfügung.

Auch in Österreich trifft das breite Angebot den Geschmack der Bevölkerung. Das zeigt sich an den Zulassungszahlen: Im Jahr 2023 wurden 47.621 E-Autos neu zuglassen, was einem Marktanteil von 19,9 % entspricht. (Vergleich 2022: 34.165 Neuzulassungen; 15,9 % Marktanteil).

Die Wiener Elektro Tage, die vom 11. bis zum 15. September am Heldenplatz stattfinden, haben sich zum Ziel gesetzt umfassend und markenübergreifend zum Thema E-Mobilität einschließlich Ladeinfrastruktur, Finanzierung und Förderungen zu informieren und zu beraten.

Im Mittelpunkt steht dabei auch die nachhaltige Mobilität als Teil eines nachhaltigen Lifestyles. Andreas Martin, Geschäftsführer der Porsche Media & Creative und Veranstalter der Wiener Elektro Tage: „Die Wiener Elektro Tage haben das klare Ziel, die Mobilitätswende weiter voranzutreiben. Die Veranstaltung ist als offene Plattform für alle Hersteller und Marken konzipiert und somit als starkes Zeichen der Branche zu sehen."

Der Eintritt ist frei, Besucher können im Rahmen der Wiener Elektro Tage auch Probefahrten absolvieren. Abgerundet wird die Modellschau zahlreicher Marken mit einem Kulinarik- und Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie.