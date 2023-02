Unternehmer:innen, die sympathischen Regelbrecher

Um als Entrepreneur innovativ und erfolgreich zu sein, muss man gegen den Strom schwimmen. Denn eine Innovation ist definitionsgemäß etwas Neues – und das bedeutet zwangsläufig, dass man die Welt, wie sie ist, hinterfragen und den Mut haben muss, bestehende Regeln, Muster und Konventionen zu brechen.

Im Rahmen einer am Institut für Entrepreneurship & Innovation durchgeführten Studie wurde versucht herauszufinden, ob es hinsichtlich der Bereitschaft, gegen Vorschriften und Tabus zu verstoßen Unterschiede zwischen Unternehmer:innen und Nicht-Unternehmer:innen gibt.

Die Versuchsanordnung

Konkreter untersuchte Donatella Rubelj für ihre Abschlussarbeit, ob es einen Zusammenhang zwischen der Einstellung zu Regelverletzungen und einer unternehmerischen Persönlichkeitsprädisposition eines Menschen gibt.

insgesamt wurden dafür 89 angehende Entrepreneure und 70 Nicht-Entrepreneure im gleichen Alter und Bildungsgrad sowie der gleichen Geschlechterverteilung befragt. Dabei kam das von den Verhaltensforschern Brauer & Chaurand im Jahr 2009 entwickelte Messinstrument zum "unzivilen Verhalten" zum Einsatz.

Den Versuchsteilnehmern wurden insgesamt 21 alltägliche Regelverletzungen vorgelegt.

Ihre Aufgabe war es, diese nach dem von ihnen subjektiv wahrgenommenen Grad der Normverletzung zu beurteilen. Sie sollten sich vorstellen, sie würden einen ganz normalen jungen Mann beobachten, wie er diese jeweiligen Verhaltensweisen zeigen würde. Wie schlimm würden sie den Regelverstoß finden? Die Skala reichte von 1 = kein Problem bis 10 = sehr schlimm.

Untersuchung alltäglicher Regelverstöße

1. Kleinere strafrechtliche Verstöße

Betrachtet man zunächst die Gruppe der kleineren strafrechtlichen Vergehen, so zeigt sich, dass Entrepreneure diese signifikant insgesamt weniger dramatisch finden als Nicht-Entrepreneure.

Durchaus noch entschuldbar finden es Entrepreneure beispielsweise, wenn jemand Zierblumen in einem botanischen Garten pflückt (Mittelwert = 5,1) – das möglicherweise romantische Ziel des Übeltäters scheint sie etwas zu besänftigen. Nicht-Entrepreneure verstehen in diesem Punkt signifikant weniger Spaß (Mittelwert = 6,3).

erscheint Entrepreneuren eher als lässliche Sünde (Mittelwerte 5,2 vs. 6,0). Wenn es um wirkliche Delikte geht, wie eine Zeitung im Geschäft „mitgehen“ zu lassen (Mittelwerte 7,2 vs. 7,5) gibt es jedoch keine signifikanten Unterschiede zwischen beiden Gruppen – das lehnen beide stark ab.

2. Kleinere zivilrechtliche Verstöße

Auch bei der Gruppe der kleineren zivilrechtlichen Vergehen gibt es insgesamt keinen signifikanten Unterschied.

Entrepreneure und Nicht-Entrepreneure sehen Regelverletzungen in diesem Bereich gleichermaßen besonders kritisch – eher kritischer sogar als kleine strafrechtliche Sünden. Gewisse Unterschiede zwischen den Gruppen zeigen sich dennoch auch hier.

So finden es Entrepreneure am schlimmsten, wenn eine Person in einem öffentlichen Gebäude raucht – die patzige Unhöflichkeit, die in diesem Verhalten liegt, scheint sie besonders zu stören. Nicht-Entrepreneure dagegen stoßen sich vor allem am glatten Regelbruch, der zum Ausdruck kommt, wenn eine Person sich weigert, einen reservierten Platz im Zug freizugeben.

3. Moralische Normen und Konventionen

Am erstaunlichsten ist jedoch, dass es auch im Bereich der moralisch begründeten Normen und Konventionen insgesamt keine signifikanten Unterschiede zwischen Entrepreneuren und Nicht-Entrepreneuren gibt.

Auf den Boden spucken, jemanden im Gedränge rempeln, das Motorrad laut aufheulen lassen, sich im Kino laut unterhalten, sich nicht bedanken, wenn jemand einem die Tür aufhält – das finden Entrepreneure beispielsweise ähnlich unangemessen wie ihr Gegenstück.

Entrepreneure finden es sogar schwach signifikant ungebührlicher, wenn jemand beim Aufschlagen der Zeitung in einem öffentlichen Verkehrsmittel das Gesicht seines Nachbarn erwischt (Mittelwert = 4,4, nicht-Entrepreneure haben einen niedrigeren Mittelwert von 4,0).

Auch wenn jemand in einer Bibliothek die Füße auf den Tisch legt, stören sich Entrepreneure (Mittelwert = 5,9) daran schwach signifikant mehr als Nicht-Entrepreneure (Mittelwert = 5,4).

Fazit: Entrepreneure, die sympathischen Schlitzohren

Insgesamt ergibt sich ein interessantes Bild: Die Entrepreneure wirken wie eher wie Schlitzohren, die es mit dem Übertreten von kleineren Vorschriften nicht immer genau nehmen. Bei aller Bereitschaft zum Regelbrechen scheinen ihnen Höflichkeit und persönlicher Respekt aber dennoch sehr wichtig zu sein – ein sympathischer Zug. Wer die Welt ändern will, kann dies schließlich auch auf nette Weise tun!

ZUR PERSON

Nikolaus Franke © WU Wien

Nikolaus Franke ist Betriebswirt und Professor an der WU Wien, dort Gründer und Leiter des Instituts für Entrepreneurship und Innovation. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Open- und User Innovation. Franke ist zudem wissenschaftlicher Leiter des Professional MBA Entrepreneurship und Innovation der WU Executive Academy.