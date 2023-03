ARTIKEL-INHALT

FACTS: Toyota

Name: Toyota Motor Corporation

Toyota Motor Corporation Gegründet: 1937

1937 Gründer: Kiichiro Toyoda / Sakichi Toyoda

Kiichiro Toyoda / Sakichi Toyoda Firmensitz: Aichi, Japan

Aichi, Japan Mitarbeiterzahl: 372.817 Mitarbeiter (Stand 2022)

372.817 Mitarbeiter (Stand 2022) Branche: Automobilbranche

Automobilbranche Umsatz (2022): 31.379.507,00 (Mio. JPY)

31.379.507,00 (Mio. JPY) CEO: Akio Toyoda

Akio Toyoda Management: Takeshi Uchiyamada (Vorsitzender des Verwaltungsrats), Shigeru Hayakawa (Vizepräsident des Verwaltungsrates), Akio Toyoda (Präsident, Mitglied des Verwaltungsrates), Mitglieder des Verwaltungsrats: James Kuffner, Kenta Kon, Masahiko Maeda, Ikuro Sugawara, Teiko Kudo, Prüfungs- und Aufsichtsratsmitglieder: Haruhiko Kato, Masahide Yasuda, Katsuyuki Ogura, Yoko Wake, George Olcott, Betriebsoffiziere: Keiji Yamamoto, Yoichi Miyazaki, Jun Nagata, Yumi Otsuka, Koji Sato, James Kuffner, Führungskollegen: Mitsuru Kawai, Shigeki Terashi, Shigeki Tomoyama, Gill A. Pratt

Gründungsgeschichte von Toyota

Toyota zählt heute zu einem der größten Automobilhersteller der Welt; doch seine Wurzeln hat das multinationale Unternehmen in der Produktion von Webstühlen.

Die Ursprünge von Toyota Motor gehen auf das Jahr 1933 zurück, als Toyoda Automatic Loom Works (heute Toyota Industries Corporation) ihre Automobilabteilung unter der Leitung von Kiichiro Toyoda errichtete. Toyoda Automatic Loom Works wurde 1926in Aichi, Japan gegründet, um den von Sakichi Toyoda, Kiichiros Vater, erfundenen automatischen Webstuhl "Type G" herzustellen und zu vermarkten.

Mit dem Erlös aus dem Verkauf der Patentrechte an dem Webstuhl, konnte die Automobilsparte aufgebaut werden.

Vater und Sohn legten damit den Grundstein für spätere Toyota-Produktionssysteme: Jidōka (autonome oder intelligente Automation).

1934 entwickelte Toyoda den ersten Automotor-Prototypen des Landes. Ein Jahr, 1935, später rollte das erste Auto aus den Werkshallen - der Toyota A1.

Im gleichen Jahr wurde der Name von Toyoda zu Toyota geändert.

Zu Ehren von Sakichi Toyoda konzipierte das Management die "Toyoda Precepts", die die Unternehmensphilosophie verdeutlichen sollen:

Erfüllen Sie stets gewissenhaft Ihre Pflichten und tragen Sie so zum Unternehmen und zum allgemeinen Wohl bei.

Seien Sie stets fleißig und kreativ und bemühen Sie sich, ihrer Zeit voraus zu sein.

Seien Sie stets praktisch und vermeiden Sie Leichtsinn.

Seien Sie stets bestrebt, eine familiäre, warme und freundliche Arbeitsatmosphäre zu schaffen.

Habe immer Respekt vor spirituellen Angelegenheiten und sei stets dankbar.

1937 wurde die Toyota Motor Corporation gegründet und von der Toyoda Automatic Loom Works abgekoppelt.

Heute sind sowohl die Toyota Motor Corporation als auch die Toyota Industries Corporation Teil der Toyota-Gruppe, einem der größten Mischkonzerne der Welt.

Zur Toyota-Gruppe gehören

Toyota Motor Corporation, Ltd

Toyota Industries Corporation

Aichi Steel Works, Ltd.

JTEKT Corporation

Toyota Auto Body, Ltd.

Toyota Tsūshō Co.

Aisin Seiki Corporation, Ltd.

Denso Co.

Toyota Kako Corporation, Ltd.

Towa Real Estate Corporation, Ltd.

Toyota Central Research and Development Laboratories, Inc.

Kanto Auto Works, Ltd.

Toyoda Gosei Corporation, Ltd.

Hino Motors, Ltd.

Daihatsu Motor Corporation, Ltd.

Die Geschäftsfelder von Toyota

Der Konzern ist breit aufgestellt. Neben dem Kerngeschäft - der Automobilherstellung - dehnen sich die Geschäftsfelder auf folgende Bereiche aus:

Finanzdienstleistung (Toyota Financial Services Corporation (TFS)

Kommunikation

Meeres- und Biotechnologie

Toyota - Unternehmenskultur & Werte

Toyota hat es sich zum Ziel gesetzt, den Kunden, die Kundin an erster Stelle zu sehen. Bei jeder Entscheidung, sollen die Bedürfnisse der Kund:innen berücksichtigt werden. Zudem sollen Mitarbeiter:innen Wertschätzung erfahren. Toyota ist der Ansicht, dass die Mitarbeiter:innen wie Familienmitglieder behandelt werden sollten.

Toyota-CEO Akio Toyoda © 2020 Getty Images

Die Unternehmensphilosophie, einsehbar auf der Firmenwebsite, lässt sich in folgende Punkte zusammenfassen:

Respekt vor dem Gesetz

Toyota Industries ist entschlossen, sich innerhalb und außerhalb Japans an Buchstaben und Geist des Gesetzes zu halten und in allen seinen Geschäften fair und transparent zu sein.

Toyota Industries ist entschlossen, sich innerhalb und außerhalb Japans an Buchstaben und Geist des Gesetzes zu halten und in allen seinen Geschäften fair und transparent zu sein. Respekt vor anderen

Toyota Industries respektiert die Menschen, die Kultur und die Traditionen der Regionen und Länder, in denen das Unternehmen tätig ist. Das Unternehmen setzt sich auch für die Förderung des wirtschaftlichen Wachstums und Wohlstands in diesen Ländern ein.

Toyota Industries respektiert die Menschen, die Kultur und die Traditionen der Regionen und Länder, in denen das Unternehmen tätig ist. Das Unternehmen setzt sich auch für die Förderung des wirtschaftlichen Wachstums und Wohlstands in diesen Ländern ein. Respekt vor der Umwelt

Durch seine Unternehmensaktivitäten trägt Toyota Industries zu den regionalen Lebensbedingungen und zum sozialen Wohlstand bei und ist bestrebt, Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die sauber, sicher und von hoher Qualität sind.

Durch seine Unternehmensaktivitäten trägt Toyota Industries zu den regionalen Lebensbedingungen und zum sozialen Wohlstand bei und ist bestrebt, Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die sauber, sicher und von hoher Qualität sind. Respekt für Kunden

Toyota Industries betreibt intensive Produktforschung und zukunftsorientierte Entwicklungsaktivitäten, um neue Werte für seine Kunden zu schaffen.

Toyota Industries betreibt intensive Produktforschung und zukunftsorientierte Entwicklungsaktivitäten, um neue Werte für seine Kunden zu schaffen. Respekt vor den Mitarbeitern

Toyota Industries fördert den Erfindungsreichtum und andere Fähigkeiten seiner Mitarbeiter. Toyota Industries ist bestrebt, ein Klima der Zusammenarbeit zu schaffen, damit die Mitarbeiter und das Unternehmen ihr volles Potenzial entfalten können.

Der Name Toyota

1935 wurde der Markenname Toyoda in Toyota geändert. Das lag darin, dass man für das japanische Wort "Toyota" lediglich acht Pinselstriche benötigt. Die Ziffer Acht steht für Glück und Wohlstand.

Welche Automarken gehören zu Toyota?

Zur Toyota Motor Corporation gehören die Marken Toyota, Lexus,Daihatsu, Scion und Hino Motors.

Toyota - der größte Automobilhersteller der Welt

Im Jahr 2022 verkaufte Toyota weltweit knapp 10,5 Millionen Autos und kürte sich damit - zum dritten Mal in Folge - zum größten Automobilhersteller der Welt.

Auf Platz 2 rangiert der Volkswagen Konzern.

Zur Produktpalette von Toyota Motor gehören Personenwagen, Minivans, Jeeps, Luxuslimousinen, Sportwagen und Trucks.

Die Produkte werden in rund 170 Ländern verkauft. Dabei liegen die Hauptabsatzmärkten in Japan, Nordamerika, Europa und Asien.

Produzierte Fahrzeuge von Toyota von 2011 bis 2022

Produzierte Fahrzeuge im Zeitraum 2011-2022 Jahr Anzahl der produzierten Fahrzeuge 2011 7.858.106 2012 9.909.440 2013 10.117.274 2014 10.285.546 2015 10.083.783 2016 10.213.486 2017 10.466.304 2018 10.569.303 2019 10.725.214 2020 9.213.195 2021 10.076.246 2022 10.610.604

Corolla, Yaris, Yaris Cross - Die beliebtesten Toyota-Modelle

Zum Sortiment von Toyota gehören Fahrzeugen mit traditionellen Antrieben sowie Hybridfahrzeuge. Der Toyota Prius war weltweit das erste Serienfahrzeug mit Hybridantrieb.

Die beliebtesten Toyota-Modelle in Europa sind Corolla, Yaris und Yaris Cross.

Toyota Corolla

Der Toyota Corolla ist ein kompaktes Auto, das seit 1966 produziert wird. Es ist das meistverkaufte Automodell der Welt - über 50 Millionen Stück wurden verkauft. Einige der wichtigsten Fakten zum Toyota Corolla:

Antrieb: Der Toyota Corolla ist als Front- oder Allradantrieb erhältlich und wird von verschiedenen Motoren angetrieben, darunter Benzin-, Hybrid- und Dieselantriebe.

Karosserie: Der Corolla ist als Limousine und Kombi. Es gibt auch eine sportlichere Version namens Corolla Hatchback.

Der Corolla ist als Limousine und Kombi. Es gibt auch eine sportlichere Version namens Corolla Hatchback. Sicherheit: Der Corolla ist mit einer Vielzahl von Sicherheitsfunktionen ausgestattet, darunter Front-, Seiten- und Kopfairbags, Fahrassistenzsysteme und ein Pre-Collision-System.

Der Corolla ist mit einer Vielzahl von Sicherheitsfunktionen ausgestattet, darunter Front-, Seiten- und Kopfairbags, Fahrassistenzsysteme und ein Pre-Collision-System. Geschichte: Der Corolla hat eine lange Geschichte und ist seit über 50 Jahren in Produktion. Es hat sich im Laufe der Jahre zu einem der meistverkauften Autos weltweit entwickelt.

Toyota Yaris

Der Toyota Yaris wurde erstmals 1999 als Nachfolger des Toyota Starlet eingeführt. Der Name Yaris stammt von dem griechischen Wort "Charis" ab, was so viel wie "Anmut" bedeutet. In Japan wurde der Yaris unter dem Namen Vitz verkauft, während er in Nordamerika als Echo vermarktet wurde.

Im Laufe der Jahre wurde der Yaris mehrfach überarbeitet und verbessert, wobei jedes Mal neue Technologien und Funktionen eingeführt wurden. Besonders bemerkenswert ist die Einführung des Yaris Hybrid im Jahr 2012, der sich durch seine hohe Effizienz und niedrigen Emissionen auszeichnet.

Toyota Yaris Cross

Der Toyota Yaris Cross ist ein kompakter SUV, der erstmals im Jahr 2020 vorgestellt wurde und seit 2021 in Europa und anderen Regionen erhältlich ist. Einige der wichtigsten Fakten zum Toyota Yaris Cross:

Der Toyota Yaris Cross basiert auf dem Toyota Yaris und teilt einige Komponenten mit dem Kleinwagen, darunter den Antriebsstrang.

Der Yaris Cross ist größer und höher als der Yaris

Der Yaris Cross ist mit einem Hybridantrieb erhältlich, der aus einem 1,5-Liter-Benzinmotor und einem Elektromotor besteht, mit einer Leistung von 116 PS

Der Yaris Cross verfügt über verschiedene Sicherheits- und Assistenzsysteme wie zum Beispiel eine Pre-Collision- und eine Spurhalte-Assistent-Funktion

Das Toyota Produktionssystem (TPS)

"Wir setzen in unseren Werken auf schlanke Produktionsprozesse und fertigen nach dem "Pull-Prinzip“. Das heisst, wir produzieren ausschließlich das, was Sie bestellt haben. Auf diese Weise stellen wir alles "Just-in-Time" her und gewährleisten so einen reibungslosen Produktionsfluss. Ständige Kontrollen und Prozessoptimierungen stellen höchste Qualität sicher."

So beschreibt Toyota selbst sein Produktionssystem, das als Grundlage für das heutige Prinzip der "schlanken Produktion" - dem Lean-Management - dient.

Das Toyota Produktionssystem wurde in den 1950er-Jahren als Reaktion auf den Mangel an finanziellen Mitteln und Ressourcen nach dem Krieg, verbunden mit dem Bestreben, der Weltmarktführer im Automobilbau zu werden, von Toyota selbst entwickelt und umfasst folgende Bausteine:

Just-in-Time

Jidoka: auf Qualität bauen

auf Qualität bauen Kanban: Pull-Prinzip. Es wird nur das produziert, was tatsächlich verbraucht wird

Pull-Prinzip. Es wird nur das produziert, was tatsächlich verbraucht wird Kaizen: kontinuierliche Verbesserung

"TPS zielt darauf ab, das beste Umfeld zu schaffen, in dem Menschen Ideen fördern und menschliche Werte die bestmögliche Beachtung finden.

TPS ist eine weltweit anerkannte Methode, Denkweise und Philosophie, die nicht nur in der Fertigung, sondern in allen Prozessen und Funktionen angewendet werden kann."

Toyota Innovation und Entwicklung

Aktuell legt Toyota seinen Fokus auf erneuerbare Ressourcen, automatisiertes und intelligentes Fahren. So stellte Toyota in der "Future Expo" der Tokyo Motor Show 2019 den neuen Toyota LQ vor. Der Prototyp erlaubt seinem Fahrer nicht nur das automatisierte Fahren, sondern erleichtert mit innovativen Erfindungen das Fahrerlebnis. Im Auto ist eine künstliche Intelligenz namens "Yui" verbaut worden, jene mit ihrer persönlichen Assistenz den Fahrvorgang immens verbessert. Yui ermöglicht die Entstehung einer emotionalen Verbindung zwischen Fahrzeug und Fahrer.

Toyotas Vision für die Zukunft berücksichtigt Mobilität, welche individuell auf jeden Menschen angepasst ist. Aus diesem Grund werden sie auch in Zukunft weiterhin verschiedene Antriebe anbieten. Aktuell bietet Toyota nur ein vollelektrisches Lieferwagen-Modell an. Allerdings arbeitet Toyota weiterhin an einer Ausweitung ihres Repertoires, wie bei der Entwicklung das mit Wasserstoff betriebenen "Toyota Mirais"

Zur Entwicklung neuer Technologien und Autos arbeitet Toyota auch mit anderen Herstellern - wie beispielsweise BMW, Mazda Motor Corporation oder PSA Peugeot Citroën - zusammen.

Toyota Umsatz und Gewinn

Umsatz- und Gewinnentwicklung Toyota Motor Group 2016 - 2022 Jahr Umsatz (in Mio. JPY) Ergebnis nach Steuer (in Mio. JPY) 2016 28 403 897 2 3112 694 2017 27 621 746 1 831 109 2018 29 384 077 2 493 983 2019 30 224 438 1 882 873 2020 29 930 085 2 076 183 2021 27 214 594 2 245 260 2022 31 379 507 2 850 110

Die Toyota-Aktie im Überblick

Die Toyota-Aktie im 10-Jahres Verlauf © Screenshot/bankdirekt.at

Die Stärken von Toyota

Toyota zählt über die Jahre zum größten Automobilhersteller der Welt. Die globale Dominanz der Marke kann als eindeutige Stärke gewertet werden. Toyota verkauft seine Autos in über 170 Länder weltweit und macht 10,5% des globalen Automarktes aus.

Die Diversifikation der Produktpalette ist eine weitere Stärke von Toyota. Nicht nur die Diversifikation der Geschäftsbereiche, auch die Bandbreite an unterschiedlichen Fahrzeugarten und Antriebsmodellen, ist ein wesentliches Asset.

Die Marke Toyota hat Gewicht. Die Automarke Toyota hatte 2022 einen Wert von über 64 Milliarden US-Dollar und war somit die wertvollste Automarke weltweit.

Auch in puncto Innovation, spielt Toyota eine Rolle - Vom Hybrid-Prius über den RAV4 bis zum Corolla hat Toyota seit 1997 mehr als 20 Millionen Hybridfahrzeuge hergestellt und verkauft.

Die Schwäche von Toyota

Mängel und Rückrufaktionen wirken sich negativ auf das Image eines Autoherstellers aus. Toyota hatte einige Rückrufe zu verzeichnen. Im Jahr 2010 führten klemmende Gaspedale und Bremsprobleme zu größeren Rückrufaktionen. 10 Jahre später, 2020, rief Toyota etwa 3,9 Millionen Fahrzeuge wegen fehlerhafter Kraftstoffpumpen weltweit zurück.

Das Unternehmen kündigte an, man würde das Qualitätsmanagement restrukturieren und optimieren.

Auch wenn Toyota zum größten Automobilhersteller der Welt zählt - das Marketing ist noch ausbaufähig. Denn Marken wie Daihatsu oder Hino sind noch relativ unbekannt.

