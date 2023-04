Tim Cook: Der Apple CEO und Steve Jobs Nachfolger im Porträt

ARTIKEL-INHALT

Steckbrief Tim Cook

Name: Timothy Donald „Tim“ Cook

Timothy Donald „Tim“ Cook Geboren: 1. November 1960 in Mobile, Alabama

1. November 1960 in Mobile, Alabama Ausbildung: Bachelor of Science (B.S.) in Wirtschaftsingenieurwesen, Master of Business Administration (MBA)

Bachelor of Science (B.S.) in Wirtschaftsingenieurwesen, Master of Business Administration (MBA) Reichtum durch: (CEO) des Unternehmens Apple

(CEO) des Unternehmens Apple Geschätztes Vermögen (2023): 1,8 Mrd. US-Dollar

1,8 Mrd. US-Dollar Aktuelle Tätigkeit: CEO von Apple Inc.; Aufsichtsrat von Nike

Der Mensch und Manager Tim Cook

Tim Cook hat Ende August 2011 ein schweres Erbe angetreten und ist dem damals todkranken Steve Jobs als CEO von Apple Inc. gefolgt. Obwohl dem im Jahr 1960 geborenen Manager auch nicht annähernd der Genie-Nimbus des Apple-Gründers anhaftet ist es Cook gelungen, den Umsatz und den Gewinn des Konzerns fast zu vervierfachen. Apple wurde unter seiner Führung zum wertvollsten Unternehmen der Welt.

Tim Cook gilt im Gegensatz zu seinem autokratischen Vorgänger als demokratischer Unternehmenslenker, der Talente und fördert und auf Zusammenarbeit, Transparenz, Kooperation und Teamwork auch auf höchsten Management-Ebenen setzt.

Im Milliardärsranking des Magazins Forbes rangiert der Apple CEO mit einem geschätzten Vermögen von rund 1,8 Milliarden Dollar zwar nur unter "ferner liefen" mit einem Rang jenseits von 1.500, der Apple CEO gilt aber dennoch als einer der mächtigsten und einflussreichsten Wirtschaftsbosse der Welt mit besten Connections in die Spitzenpolitik.

Tim Cook ist der erste CEO eines Fortune 500 Unternehmens, der sich öffentlich zu seiner Homosexualität bekannt hat. Im Jahr 2015 hat er erklärt, sein Vermögen für wohltätige Zwecke spenden zu wollen.

Umsatz- und Gewinnentwicklung Apple Inc.

Umsatz- und Gewinnentwicklung Apple Inc. 2005 - 2022 Jahr Umsatz (in Mrd. $) Gewinn (in Mrd. $) 2005 13,93 1,33 2006 19,31 1,99 2007 24,57 3,50 2008 37,49 6,12 2009 42,90 8,24 2010 65,22 14,01 2011 108,24 25,92 2012 156,50 41,73 2013 170,91 37,04 2014 182,79 39,51 2015 233,71 53,59 2016 215,64 45,69 2017 229,23 48,35 2018 265,59 59,53 2019 260,17 55,26 2020 274,51 57,41 2021 365,81 94,68 2022 394,30 99,80

Der junge Tim Cook: Ein helles Köpfchen

Tim Cook stellt sein Privatleben nicht gerne in den Mittelpunkt, weshalb über den "stillen Manager" und seine Familie auch relativ wenig bekannt ist. Er kam im November 1960 in Mobile, Alabama zur Welt und wuchs gemeinsam mit zwei Brüdern in der nahe gelegenen Kleinstadt Robertsdale auf. Seine Familie war durchaus bodenständig. Vater Donald arbeitete als Werftarbeiter, seine Mutter in einer Apotheke.

Der junge Tim Cook war kein Genie, aber ein helles Köpfchen. Bei seinem Abschluss an der Robertsdale High School im Jahr 1978 war der zweitbester seines Jahrgangs. Sein weiterer Bildungsweg führte ihn zunächst an die Auburn University in Alabama, wo er 1982 das Bachelorstudium Industrial Engineering abschloss. In der Folge ging er an die Business School der Duke University in North Carolina, von der er 1988 mit einem Master of Business Administration abging.

Erste Karriereschritte in der Tech-Branche

Cook widmete sich als Twen aber nicht nur seiner akademischen Laufbahn. Bereits mit dem Bachelor der Auburn University in der Tasche heuerte er bei IBM an. 12 Jahre blieb er bei dem IT-Riesen, bei dem er rasch die Karriereleiter bis zum Nordamerika-Vertriebschef hochkletterte.

Weitere Karriereschritte des smarten Managers waren der des COO der Vertriebsabteilung von Intelligent Electronics und schließlich 1997 Vice President of Corporate Materials bei Compaq Computer Corporation. In dem inzwischen zu Hewlett-Packard gehörenden Unternehmen widmete sich Cook der Beschaffung und Verwaltung des Produktinventars.

Von Steve Jobs zu Apple geholt

Tim Cook (undatiertes Foto, veröffentlicht von Apple Inc. 2004) © Apple Inc.

Schon sechs Monate später bekam Cook ein für sein weiteres Berufsleben bestimmendes Angebot. Kein Geringer als Steve Jobs, der damals gerade zu Apple zurückgekehrt war und die Mission hatte, Apple vor dem Untergang zu retten, kontaktierte Cook und bot ihm die Stelle als Senior Vice President of Operations an.

Freunde und Branchenkenner rieten Cook davor ab, sich auf das Abenteuer Apple einzulassen. Apple war damals nur noch ein Schatten seiner selbst und galt als dem Untergang geweiht. Cook nahm die Herausforderung dennoch an - und hat das, wie er immer wieder in Interview verdeutlicht - niemals bereut.

Für Reue gab es aber auch niemals einen Grund. Schon ein Jahr später hatte Steve Jobs nämlich alle Kritiker eines Besseren belehrt und Apple zurück in die Gewinnzone gebracht. 2002 - Cook war damals erst vier Jahre bei Apple - wurde Cook zum Executive Vice President of Worldwide Sales and Operations ernannt und 2004 übernahm er zusätzlich das Macintosh-Geschäft.

Vom Interims-CEO und der Krankenvertretung zum CEO

2004 verschlechterte sich Seve Jobs' Gesundheitszustand. Bei dem Apple-CO wurde ein bösartiger Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert. Daraufhin begab sich Jobs in Behandlung und zog sich für deren Dauer als CEO von Apple zurück. Tim Cook wurde zum interimistischen CEO des Konzerns bestellt., übergab dieses Funktion jedoch wieder, als Jobs nach einigen Wochen wieder an seinen Arbeitsplatz zurückkehrte.

Das Apple-Führungstrio Tim Cook, Steve Jobs und Phil Schiller (von links) bei einer Produktpräsentation im August 2007 © 2007 Getty Images

Das wiederholte sich, als sich Jobs' Gesundheitszustand im Jahr 2009 erneut verschlechterte und bei dem Apple-Mitbegründer eine Lebertransplantation notwendig wurde. Zwei Jahre später, im Jänner 2011, brauchte Jobs erneut eine krankheitsbedingte Auszeit und übergab die Konzernleitung abermals interimistisch an Tim Cook. Im August 2011, wenige Wochen vor dem Tod von Steve Jobs am 5. Oktober 2011, wurde Tim Cook offiziell zum CEO von Apple Inc. bestimmt.

Cook war von Jobs' Tod schwer getroffen. Er vermisst ihn noch immer, wie er mi Jahr in einem Interview mit dem Magazin Popular Mechanics 2022 offenbarte:

„Ich denke viel an ihn. Ich vermisse ihn sehr. Wenn er nach Hause ging, stoppte er immer noch einmal bei mir im Büro. Es wird niemals einen Ersatz für das geben. (…) Und wir versuchen die Mission, die er implementiert hat, fortzusetzen: die besten Produkte der Welt herzustellen, um das Leben der Menschen zu bereichern. Das hat sich nicht geändert.“

Ein Jahr nach Jobs Tod, im Oktober 2012, strukturierte Cook die Apple-Führungsetage neu. Scott Forstall erhielt nach Konflikten mit seinem Kollegen Jonathan Ive und einer in die Kritik geratenen Apple Maps die Kündigung. Cook übertrug Ive mehr Verantwortung, während Federighi die Kontrolle über die iOS-Softwareentwicklung übernahm.

Im späten Frühjahr des Jahres 2014 verkündete Apple unter der Leitung von Cook seinen bisher größten Firmenaufkauf: die Akquisition von Beats Music und Beats Electronics für 3 Milliarden US-Dollar. Den Grund dafür gab der CEO wie folgt an: „Musik ist ein so wichtiger Teil im Leben von uns allen und hat einen besonderen Platz im Herzen von Apple. Aus diesem Grund haben wir immer in Musik investiert und bringen nun diese außergewöhnlichen Teams zusammen, um so weiterhin die weltweit innovativsten Musikprodukte und -Lösungen zu entwickeln."

Apples Aufstieg unter Tim Cook

Kurz nachdem Cook CEO von Apple wurde, ernannte ihn die renommierte Zeitschrift Forbes zu einem der mächtigsten CEOs der Welt. Die New York Times schätzte sein damaliges Gehalt auf circa 900.000 US-Dollar. Darüber hinaus verdiente er innerhalb des Jahres 2011 allein an Aktienprämien und Boni 378 Millionen US-Dollar.

Die internationale Nachrichtensendergruppe Bloomberg sieht in Tim Cook einen der politisch aktivsten CEOs der Tech-Branche. Dies wird nicht nur an der von ihm beauftragten Lobbyarbeit deutlich, sondern auch an seinen eigenen Besuchen im US-Kapitol. Seine Mission sei aktuell, den Konzern aus den Regulierungsbestrebungen herauszuhalten. Der Grund hierfür wäre, dass die Geschäftsphilosophie von Apple nicht sei, Nutzerdaten zu sammeln. Kritiker halten in Zeiten von Big Data dagegen.

Mit dem Vermögen Cooks, das er nach eigener Aussage hauptsächlich für philanthropische Zwecke einsetzt, wuchs auch die Macht des Tech-Konzerns. Als erstes amerikanisches Aktienunternehmen knackte es im Sommer 2018 die 1-Billion-US-Dollar-Marke. Mit diesem Erfolg geriet Apple jedoch auch in Kritik. Zunehmend gibt es von Wettbewerbshütern unterschiedlicher Länder die Bestrebung, den Konzern zu regulieren, um seine Einflussnahme auf Gesellschaften zu reduzieren. Apple hält dagegen an. So registrierte der Konzern auf Cooks Bestreben hin 2021 drei neue Lobby-Organisationen. Sie verfolgen das Ziel, unmittelbar vom Capitol Hill aus die Politiker zu kontaktieren. Darüber hinaus wuchs bei Apple die Anzahl der eigenen sowie externen Lobbyisten innerhalb von sieben Jahren um 65 %.

Tim Cook privat

Tim Cook gibt über sein Privatleben nur wenig preis. Weltweit für Aufmerksamkeit sorgte einer seiner Essays für Businessweek aus dem Jahr 2014. In diesem schreibt er, dass er homosexuell sei: „Also lassen Sie mich klar sein: Ich bin stolz darauf, schwul zu sein, und ich betrachte es als eine der größten Gaben, die Gott mir gegeben hat."

Für seine Mitarbeiter und Kollegen sei dies jedoch keine Überraschung, wie der CEO betonte. Er hätte daraus nie ein Geheimnis gemacht. Seine Homosexualität bewusst öffentlich bekanntzugeben, war für Cook dennoch wichtig.

Aktuell lebt der Apple-Chef in einem Haus mit vier Schlafzimmern in Palo Alto in Kalifornien.

5 Leadership Lessons: Lernen von Tim Cook

Als Tim Cook die CEO-Rolle bei Apple übernahm dachten viele, dass es um Apple nun geschehen und die große Zeit des Unternehmens vorüber wäre. Doch Cooks Erfolg als Unternehmenschef und die sich ständig verbessernden Rekordergebnisse der letzten Jahre ließen die Kritiker zusehends verstummen. Tim Cook gilt mittlerweile als Parade-Manager, von dem sich andere viel abschauen können. Nachfolgend einige Erfolgsrezepte des Apple-CEOs.

1. Risiken eingehen

Eine von Tim Cooks Aussagen zum Thema Risiko ist: "Wir wissen, dass die Risiken, die wir eingehen, manchmal zu einem Fehlschlag führen. Aber ohne der Möglichkeit eines Fehlschlags gibt es auch keine Möglichkeit für einen Erfolg." Was zu einem weiteren Leadership-Credo von Tim Cook führt: "Zugeben, wenn man sich geirrt hat und die Meinung ändern."

2. Zuhören

Tim Cook ist ein völlig anderer Mensch als Steve Jobs war. Cook ist wesentlich zurückhaltender und ruhiger. Und er hört genau zu, was ihm andere zu sagen haben, wägt Meinungen ab und fällt dann Entscheidungen auf Basis reiflicher Überlegungen.

3. Vertrauen und Bescheidenheit

Tim Cook ist als ein CEO bekannt, der - Stichwort "Zuhören" - den Meinugan anderer vertraut und der die Stimmen seines Management-Boards ebenso ernst nimmt wie die seiner weiteren Mitarbeiter und der Kunden. Damit erfüllt er einen wichtigen Punkt eines großen Leaders: nicht abgehoben sein und wissen, dass niemand allwissend ist.

4. Auf Diversity setzen

In der eigenen Bubble lebt es sich bequem. Man hat keinen Widerspruch zu erwarten und kann sich der Zustimmung sicher sein. Doch die Welt hat nicht nur eine Meinung. Deshalb setzt Tim Cook auf die Macht der Diversity. In einem Businessweek-Interview erklärte er: "Wir wollen die Vielfalt der Gedanken. Wir wollen die Vielfalt der Stile. Wir wollen, dass die Menschen sie selbst sind."

5. Sei wer du bist und mache das was du machst gut

Gelegentlich gibt es Kritik, dass Apple unter Tim Cook seine Innovationskraft verloren habe. Cook lässt sich davon aber nicht beirren. Statt die Produktlinien zu diversifizieren setzt er lieber darauf, bestehende Produkte immer weiter zu verbessern und zu perfektionieren. Was nicht bedeutet, dass Apple permanent an neuen Möglichkeiten forscht. Doch Neues braucht seine Zeit und die richtige Reife, um am Markt angenommen zu werden.