Pierer Mobility AG: Motorräder, E-Bikes und X-Bow [PORTRÄT]

Das KTM Headquarter der Pierer Mobility AG in Mattighofen

Pierer Mobility stellt Motorräder der Marken KTM, Husqvarna und GUSGUS, Sportwägen der X-Bow-Reihe, sowie E-Bikes verschiedener der Marken her. Das Unternehmen ist der führende Motorradhersteller Europas und liegt mit 2,437 Mrd. € Umsatz im trend TOP 500 Ranking auf Platz 51.

FACTS: Pierer Mobility AG

trend TOP 500 Ranking: 51

Gegründet: 1986/1998/2015/2016/2019

1986/1998/2015/2016/2019 Unternehmenssitz: Edisonstraße 1, 4600 Wels, Oberösterreich

Edisonstraße 1, 4600 Wels, Oberösterreich Mitarbeiter (2022): 6.088 (Gruppe)

6.088 (Gruppe) Tätigkeiten: Beteiligungsgesellschaft; Herstellung von Motorrädern (Sparte Motorcycles), E-Bikes (Sparte New Mobility), Design-Konzepte (Sparte Design, Konzeptentwicklung & Digitalisierung)

Beteiligungsgesellschaft; Herstellung von Motorrädern (Sparte Motorcycles), E-Bikes (Sparte New Mobility), Design-Konzepte (Sparte Design, Konzeptentwicklung & Digitalisierung) Umsatz (2022): 2,437 Mrd. €

2,437 Mrd. € Eigentümer: Pierer Bajaj AG (73,32%), Streubesitz (24%), Pierer Konzerngesellschaft mbH (2,68%)

Pierer Bajaj AG (73,32%), Streubesitz (24%), Pierer Konzerngesellschaft mbH (2,68%) Geschäftsleitung: Stefan Pierer (VstVors), Friedrich Roithner (VstVorsStv), Viktor Sigl, Hubert Trunkenpolz

Stefan Pierer (VstVors), Friedrich Roithner (VstVorsStv), Viktor Sigl, Hubert Trunkenpolz Aufsichtsrat: Josef Blazicek (ARVors), Rajiv Bajaj (ARVorsStv), Iris Filzwieser, Michaela Friepeß, Srinivasan Ravikumar, Klaus Rinnerberger

Josef Blazicek (ARVors), Rajiv Bajaj (ARVorsStv), Iris Filzwieser, Michaela Friepeß, Srinivasan Ravikumar, Klaus Rinnerberger Börsen-Kennzahl: ATU15115202

ATU15115202 Website: pierermobility.com

Geschichte der Pierer Mobility AG

Die ersten Jahrzehnte

Der Ursprung der PIERER Mobility AG liegt im Jahr 1934, als Hans Trunkenpolz in Mattighofen eine Schlosser- und Autowerkstätte gründete. Anfang der 50er Jahre tauchte der Name KTM erstmals auf und war die Abkürzung für Kraftfahrzeuge Trunkenpolz Mattighofen.

Mit dem Eintritt des Partners Ernst Kronreif im Jahr 1955 wurde die Bezeichnung allerdings in Kronreif & Trunkenpolz Mattighofen geändert. Ab 1953 produzierte KTM Motorräder, die erste Serienanfertigung war die „Moser-KTM“. Bereits ein Jahr darauf waren die ersten 1.000 Motorräder des Unternehmens hergestellt. 1964 begann KTM zur Auslastung der in Schwierigkeiten geratenen Motorradproduktion auch mit der Fahrradherstellung.

Heinz Kinigadner, Motorrad-Weltmeister 1984 mit seiner KTM 250 MX © Pierer Mobility AG

1980 änderte das Unternehmen seinen Namen in KTM Motor-Fahrzeugbau KG. Das Unternehmen hatte einen Motorsport-Schwerpunkt im Bereich Motocross. 1984 wurde der KTM-Werkspilot Heinz Kinigadner auf KTM als erster Österreicher Motocross-Weltmeister.

Insolvenz und Übernahme durch Stefan Pierer

Ende der 1980er Jahre kam das damals als KTM Fahrzeugbau AG firmierende Unternehmen in große finanzielle Schwierigkeiten, was 1991 zur Insolvenz und zur Aufteilung des Unternehmens in eine Fahrrad- und eine Motorradsparte führte.

Stefan Pierer, Vorstandschef und CEO Pierer Mobility AG © fokus visuelle kommunikation - Bernhard Müller

Der Unternehmer Stefan Pierer übernahm die Motorrad-Sparte mit seiner Cross Industries Gruppe per Jänner 1992 um 55 Mio. Schilling (ca. 4 Mio. €).

In der Folge wurde das Unternehmen als KTM-Sportmotorcycles GmbH neu gegründet. Und es kam zu weiteren Umstrukturierungen im Betrieb. So wurden etwa die Anteile der Importeure an der KTM Motorradholding wurden aufgekauft und im November 1994 wurde die KTM-Sportmotorcycles GmbH zur AG umfirmiert.

Nach vielen Jahren Fokus auf den Motocross-Sektor präsentierte KTM-Sportmotorcycles 1994 auch sein erstes Straßenmotorrad, die „620 Duke“. Das Unternehmen konnte in den Folgejahren Gewinne erzielen und unter anderem den schwedischen Enduro-Motorradhersteller Husaberg übernehmen.

Die KTM Duke 620 aus 1994, das erste Straßen-Motorrad der Marke KTM. © Pierer Mobility AG

1995 stieg der Umsatz auf über eine Milliarde Schilling (ca. 73 Mio. €). Der jährliche Absatz lag 1996 bereits bei 18.000 Motorrädern.

Pierer Mobility AG an der Börse

Bereits 1993 notierte KTM erstmals an der Wiener Börse. Die KTM Sportmotorcycle AG wurde 1999, im Zuge der Übernahme von 99,7% an Aktien durch die Gründung der Cross Beteiligungsverwaltungs-AG, wieder von der Börse genommen. Daraufhin wurde die KTM Motorradholding in KTM Group umbenannt und das Unternehmen zog sich von der Börse zurück.

2004 kaufte Stefan Pierer über seine Cross Holding fast alle Anteile der KTM Group zurück, die 1999 durch die Cross Beteiligungsverwaltungs-AG verkauft worden waren und besaß damit 89,2% der Anteile. 2005 nannte sich die Cross Holding aufgrund ihrer ihre Verlagerung auf den Motorsport in KTM Power Sports AG um. 2006 konnten auch die restlichen Anteile aufgekauft werden.

Partnerschaft mit Bajaj

Im Jahr 2007 beteiligte sich die indische Bajaj Auto International Holdings BV (BAIHBV) mit 14,5% an der KTM Power Sports AG und brachte die Marke KTM draufhin nach Indien.

In der Folge stockte Bajaj seine Beteiligung an KTM auf 48% auf. nach mehreren Restrukturierungen ist Bajaj heute 49,9% Eigentümer der Pierer Bajaj AG - die restlichen Anteile gehören der Pierer Industrie AG. Die Pierer Bajaj AG kontrolliert wiederum 73,8% der Pierer Mobility AG. 23,7% der Aktien sind im Streubesitz und 2,5% in Händen der Pierer Konzerngesellschaft mbH. Bajaj Rajiv ist zudem stellvertretender Aufsichtsratschef der Pierer Mobility AG und der KTM AG, in der die Motorrad-Marken der Gruppe zusammengefasst sind und die mit rund 90% Umsatzanteil das wichtigste Standbein der Gruppe ist..

Husqvarna und GASGAS

Seit 2013 gehört die Husqvarna Motorcycles GmbH zu der Gruppe, seit 2017 stellt KTM auch Motorräder der MotoGP-Klasse her; der erste Auftritt des KTM MotoGPTM-Bike fand am Red Bull Ring in Spielberg statt, 2020 gelang durch Brad Binder der erste Sieg für KTM.

2019 übernahm das Unternehmen den spanischen Motorradhersteller GASGAS.

Seit 2013 ist KTM auch in der MotoGP Klasse erfolgreich unterwegs. Im Bild: Brad Binder bei Testfahrten in Portugal 2023. © Pierer Mobility AG

E-Bikes und Umbenennung in Pierer Mobility AG

Im Zuge der Portfolio-Erweiterung wurde der Konzern auch wieder am E-Bike und Fahrrad-Sektor aktiv. Das führte zu einem Rechtsstreit mit der KTM Fahrrad GmbH, die nicht im Besitz Pierers ist. Im Syndikatsvertrag aus 1991 war festgehalten, dass der Motorradhersteller dem Fahrradhersteller KTM keine Konkurrenz machen dürfe und nicht unter dem Namen KTM am Fahrradsektor aktiv werden dürfe.

Nach einem OGH-Urteil benannte Pierer den Konzern in Pierer Mobility AG um, und intensivierte in der Folge seine Aktivitäten am E-Bike und Fahrrad-Sektor.

Umsatzentwicklung Pierer Mobility AG

Umsatzentwicklung Pierer Mobility AG 2015 - 2022 Jahr Umsatz (Mrd. €) +/- ggü. Vorjahr in % 2015* 1,223 12,64 2016** 1,319 9,76 2017** 1,533 14,15 2018** 1,559 1,74 2019 1,520 -2,50 2020 1,530 0,68 2021 2,042 33,1 2022 2,230 9,21

*Cross Industries AG | **KTM Industries AG

Produkte und Bereiche der Pierer Mobility

Konzernstruktur der Pierer Mobility AG; Stand Februar 2023. Sonstige Beteiligungen: ACstyria Mobilitätscluster GmbH 12,3%; Platin 1483. GmbH 100%; Pierer E-Commerce GmbH 100% © Pierer Mobility AG

Die PIERER Mobility AG ist in die drei Sparten Motorcyles, New Mobility sowie Design, Konzeptentwicklung und Digitalisierung gegliedert.

Motorcyles

Zu den Motorrad-Marken der AG gehören KTM, Husqvarna, GASGAS und der Federbein-Spezialist WP Suspension.

X-Bow

Ebenfalls von KTM hergestellt wird der Fun-Sportwagen X-Bow, der nun in einer neuen GT-2 Version produziert wird.

Der KTM X-Bow GT2 beit Testfahrten in St. Moritz 2023 © David Fierlinga

New Mobility

Im Bereich "New Mobility" sind die Fahrrad-Aktivitäten und Marken des Konzerns gesammelt. Heute stellt die Pierer Mobility AG unter den Markennamen Husqvarna, GASGAS und Raymon E-Bikes her. Mit Ende 2021 übernahm die Pierer Mobility AG zudem den kalifornischen Fahrradhersteller FELT Bicycles. Mit der Übernahme von FELT Bicycles kaufte Pierer die Markenrechte, der Geschäfte in Europa und Nordamerika und die weltweiten Belegschaft. Unter dem Markennamen FELT werden Rennräder und E-Bikes angeboten.

Design, Konzept & Digitalisierung

Im Bereich Design, Konzeptentwicklung und Digitalisierung hält Pierer Mobility 50 % an der Designagentur Kiska mit Niederlassungen in Österreich, Deutschland, den USA und China.

KTM Technologies übernimmt als Konzept- und Technologieentwickler Auftragsarbeiten im Bereich Leichtbau für Industriekunden. Ebenfalls dem Bereich Design zuzuordnen sind Pierer Innovation, der Softwareentwickler Avocodo für webbasierte und mobile Business-Anwendungen sowie DealerCenter Digital – digitale Beratungs- und Verkaufssysteme für Fahrräder.

KTM Motohall

Die KTM Motohall in Mattighofen wurde 2019 auf 2600 Quadratmetern eröffnet. in dem Werksmuseum wird die Geschichte des Motorradherstellers KTM dargestellt. In einer Hall of Fame werden zudem die wichtigsten 28 KTM-Fahrer mit ihren Maschinen gewürdigt. Der Standort liegt direkt bei der ersten Werkstatt des Unternehmens.

2019 wurde in Mattighofen, dem Geburtsort des Konzerns, das Besucherzentrum und Werksmuseum "Motohall" errichtet. © Pierer Mobility AG

Mitarbeiterentwicklung Pierer Mobility AG

Mitarbeiterentwicklung Pierer Mobility AG 2015 - 2022 Jahr Mitarbeiter +/- ggü. Vorjahr in % 2015* 4.553 8,87 2016** 5.069 11,33 2017** 5.887 16,14 2018** 4.303 -26,91 2019 4.368 1,51 2020 4.586 -4,99 2021 5.249 14,46 2022 6.088 15,98

*Cross Industries AG | **KTM Industries AG

Pierer Mobility im Internet