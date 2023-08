Lidl – Diskont-Riese für Lebensmittel und mehr

ARTIKEL-INHALT

FACTS: Lidl Österreich GmbH

Gegründet: 1994

1994 Markteintritt: 1998

1998 Firmensitz: Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm (D) Zweigniederlassung Österreich: Unter der Leiten 11, 5020 Salzburg

Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm (D) Zweigniederlassung Österreich: Unter der Leiten 11, 5020 Salzburg Mitarbeiter:innen: 5.800

5.800 Tätigkeiten: Einzelhandel (Diskont) mit Waren aller Art, insb. Lebensmittel

Einzelhandel (Diskont) mit Waren aller Art, insb. Lebensmittel Umsatz (2022): 1.600 Mio. €

1.600 Mio. € Eigentümer: Dieter Schwarz / Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (D)

Dieter Schwarz / Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (D) Österreich-Management: Alessandro Wolf (Vorsitzender der Geschäftsleitung), Hannes Teschl (Immobilien), Wolfgang Radics (Verwaltung), Karsten Kremer (Einkauf/Marketing), Michael Kunz (Vertrieb/Logistik), Martin Wollmann (Personal) + 6 weitere Geschäftsführer

Alessandro Wolf (Vorsitzender der Geschäftsleitung), Hannes Teschl (Immobilien), Wolfgang Radics (Verwaltung), Karsten Kremer (Einkauf/Marketing), Michael Kunz (Vertrieb/Logistik), Martin Wollmann (Personal) + 6 weitere Geschäftsführer Website: lidl.at

Umsatzentwicklung Lidl Österreich

Umsatzentwicklung Lidl Österreich 2015 - 2022 Jahr Umsatz (in Mio. €) +/- ggü. Vorjahr in % 2015 1.100 10,00 2016 1.200 9,09 2017 1.300 8,33 2018 1.350 3,85 2019 1.375 1,85 2020 1.470 6,91 2021 1.500 2,04 2022 1.600 6,67

Dieter Schwarz und die Schwarz Gruppe

Der im Jahr 1939 in Heilbronn geborene Dieter Schwarz ist Eigentümer von Lidl und der Schwarz Gruppe, zu der auch der Diskont-Handeslkonzern gehört. Dieter Schwarz ist der einzige Sohn des Kaufmanns Josef Schwarz. Der Vater war 1930 als Gesellschafter in die damalige Lidl & Co. Südfrüchtehandlung in Heilbronn eingetreten und hatte die Fima als Lidl & Schwarz KG in der Folge zu einem regionalen Lebensmittelgroßhandel ausgebaut.

1963 wurde der Dieter Schwarz persönlich haftender Gesellschafter der Lidl & Schwarz KG. Im gleichen Jahr heiratete er auch seine Frau Franziska, mit der er Informationen zufolge zwei Töchter hat. Weitere Details zum Privatleben von Dieter Schwarz sind jedoch nicht bekannt. Der Unternehmer lebt extrem zurückgezogen und gilt in den Medien als regelrechtes "Phantom". Schwarz hat über die Jahrzehnte die Öffentlichkeit konsequent gemieden und sämtliche Interview-Anfragen abgelehnt. Es gibt keine Ton- oder Videoaufnahmen von ihm und selbst in der Google-Bildersuche existieren nur ein über 30 Jahre altes Foto und ein Schnappschuss, der ihn im Jahr 2019 beim Festakt zur Eröffnung der Außenstelle der TU München in Heilbronn zeigt.

Die Zentrale der Schwarz Gruppe in Heilbronn © Schwarz Gruppe

Dabei wird Dieter Schwarz seit langem als einer der reichsten Menschen Deutschlands bezeichnet, seit einigen Jahren gar als der reichste Deutsche. Das US-Magazin Forbes schätzt sein Vermögen auf 46,7 Milliarden Dollar, was Schwarz auf Rang 25 der reichsten Menschen der Welt bringt.

Der Reichtum ist untrennbar mit Lidl verbunden. 1973 eröffnete Dieter Schwarz sein erstes Lidl-Geschäft als Diskont-Einzelhandel in Heilbronn und ging in der Folge daran, das fast beispiellose Handels-Imperium aufzubauen, zu dem heute alleine über 12.000 Lidl-Filialen in 31 Ländern gehören. 1977 starb sein Vater Josef und Dieter Schwarz erbte die Geschäfte, wurde CEO und gründete in der Folge die Schwarz Gruppe.

In den folgenden Jahrzehnten wuchs die Schwarz Gruppe zu Europas größter Handelskette heran. Zu der Unternehmensgruppe gehören neben der Handelskette Lidl auch die Kaufhauskette Kaufland, der in den Bereichen Abfallwirtschaft, Entsorgung, Recycling und Verwertung tätige Umwelt-Dienstleister PreZero und verschiedene Produktionsbetriebe, die Lebensmittel und Getränke für die Handelsunternehmen Lidl und Kaufland herstellen. Die Betriebe sind unter der Dachmarke Schwarz Produktion vereint. Zudem bietet die Schwarz-Gruppe mit StackIT auch eine europäische Cloud- und Collocation-Lösung für Unternehmen und öffentliche Verwaltungen und verschiedene weitere Dienstleistungen aus den Bereichen IT, Immobilien, Beschaffung und Verwaltung an.

Im Jahr 2022 waren in den Unternehmen der Schwarz Gruppe über 575.000 Mitarbeiter beschäftigt. Über alle Geschäftsfelder hinweg erzielte die Gruppe einen Umsatz von 154,1 Milliarden Euro, ein Plus von 15,4 % gegenüber dem Vorjahr.

Lidl und Lidl Österreich

Mit einem Umsatz von 114,8 Milliarden Euro (+13,8 %) ist Lidl das Herzstück der Schwarz-Gruppe. Unter der Marke Lidl werden aktuell in 31 Ländern weltweit über 12.200 Filialen betrieben, was Lidl nach der Zahl der Filialen gemessen zum größten Diskont-Händler der Welt macht. In Summe beschäftigt Lidl rund 360.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Geschäft läuft bei Lidl nach wie vor fast ausschließlich über die Filialen. Der Online-Handel spielt nur eine sehr untergeordnete Rolle. Von den 146,6 Milliarden Euro Umsatz, die von den beiden Marken Lidl und Kaufland im Jahr 2022 erwirtschaftet wurden, entfielen lediglich 1,9 Milliarden (1,29 %) auf den Online-Handel.

Alessandro Wolf, Vorsitzender der Geschäftsleitung Lidl Österreich © Lidl Österreich

In Österreich erfolgte der Markteintritt von Lidl im Jahr 1998. Das Unternehmen, das sich selbst als "nachhaltiger Frische-Discounter" bezeichnet, mischt somit nun seit einem Vierteljahrhundert im österreichischen Einzelhandel mit und konnte sich in dieser Zeit erfolgreich positionieren und etablieren.

Inzwischen betreibt Lidl in Österreich über 250 Filialen. Hinzu kommen drei Logistikzentren in Laakirchen (Oberösterreich), Wundschuh (Steiermark) und Großebersdorf (Niederösterreich) sowie die Österreich-Zentrale in Salzburg. Insgesamt beschäftigt Lidl in Österreich rund 5.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Umsatz konnte zuletzt auf 1,6 Milliarden Euro gesteigert werden. Der Marktanteil von Lidl liegt bei rund 5,5 %. Alessandro Wolf ist seit 2019 Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Lidl Österreich.

Mitarbeiterentwicklung Lidl Österreich

Mitarbeiterentwicklung Lidl Österreich 2015 - 2022 Jahr Mitarbeiter +/- ggü. Vorjahr in % 2015 4.500 4,65 2016 4.800 6,67 2017 5.000 4,17 2018 5.000 0,00 2019 5.000 0,00 2020 5.500 10,00 2021 5.800 5,45 2022 5,800 0,00

Sortiment von Lidl Österreich

Das Kernsortiment von Lidl bilden Lebensmittel. Rund 2.100 verschiedene Artikel werden bei Lidl angeboten. Das Unternehmen setzt dabei auf langfristige Partnerschaften mit österreichischen Betrieben. Lidl gibt an, dass bereits mehr als die Hälfte aller in Österreich verkauften Lebensmittel von heimischen Lieferanten stammen. Jährlich verkauft Lidl Österreich über 500 Mio. österreichische Produkte. Im Jahr 2020 brachte den österreichischen Betrieben die Partnerschaft mit Lidl einen Handelsumsatz von rund 800 Millionen Euro ein, 360 Millionen davon durch Exporte in andere Lidl Gesellschaften.

Das Dauersortiment wird durch wöchentlich wechselnde Aktionen und Themenwochen erweitert. Außerdem führt Lidl diverse Produkte aus Non-Food-Bereichen. Dazu gehören mehrere Eigenmarken für den Bereich Zuhause, wie u.a. „SilverCrest“, „Ernesto“ oder „Livarno home“.

Dienstleistungs-Angebote von Lidl

Neben Lebensmitteln, Artikeln des täglichen Bedarfs und diversen kurzfristig erhältlichen Aktions- und Saisonartikeln bietet Lidl Österreich wie die großen Mitbewerber auch ein erweitertes Dienstleistungsangebot an. Mit Lidl Connect ist der Diskonter auch als Telefon- und Internetanbieter aktiv. Mit Lidl Reisen mischt das Unternehmen auch im Tourismus-Geschäft mit. Und mit Lidl Energie tritt das Handelsunternehmen auch als Stromanbieter auf.

Telekommunikation

Unter der Marke Lidl Connect werden verschiedene Mobilfunk- und Datentarife angeboten, Lidl tritt dabei als „Mobile Virtual Network Operator“ (MVNO) auf, also als ein Mobilfunkanbieter ohne eigene Netz-Infrastruktur. Die Verbindungen laufen dabei über das Netz von Hutchison Drei Austria. Lidl Connect wirbt mit günstigen Tarifen ohne lange Vertrags-Laufzeiten, Bindung oder versteckten Kosten. Über Lidl Connect lassen sich Handys und Router erwerben. Eine SIM-Karte im Tarif L, bei der 1500 Min./SMS und 30 GB Daten enthalten sind, beispielsweise, kostet monatlich 9,50 Euro.

Tourismus

Mit „Lidl Reisen“ ist Lidl als Reiseanbieter mit einem eigenen Online-Portal aktiv. Lidl veranstaltet die Reisen allerdings nicht selbst, sondern tritt nur als Vermittler und Vertriebsunternehmen auf. Hinter den Pauschalreisen – Badeurlauben, Rundreisen, Wellnessurlaube und mehr – stehen Veranstalter wie BigXtra Touristik, clevertours.com, Fit & Vital Reisen oder Select Holidays. Lidl gibt den jeweiligen Reiseveranstalter bei den einzelnen Angeboten an. Bei der Auswahl eines Angebots sollten daher die Qualität und die Bewertungen des entsprechenden Unternehmens berücksichtigt werden.

Stromanbieter

Auch als Stromanbieter nutzt Lidl seine Markenbekanntheit, um Kunden über Kooperationspartner mit Energie zu versorgen. "Lidl Energie" kooperiert dabei mit „Go Green Energy“ und verspricht zu 100 % aus Österreich stammenden, atomstromfreien Grünstrom aus rein erneuerbaren Energiequellen.

Nachhaltigkeit bei Lidl Österreich

Nachhaltigkeit nimmt bei Lidl eine große Roll ein. Das Unternehmen hat ein Nachhaltigkeits-Konzept entwickelt, das unter dem Motto „Auf dem Weg nach morgen - Verantwortung übernehmen" steht.

Dabei wird Nachhaltigkeit über die gesamte Wertschöpfungskette gesehen. Ziele und Maßnahmen zum Schutz der Umwelt sind somit u.a. Klimaschutzmaßnahmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette sowie den Umgang mit Ressourcen schonend zu gestalten und aktiv zum Schutz von Ökosystemen und Erhalt der Biodiversität beizutragen.

Beispiele für die Initiativen sind die 100% nachhaltige Baumwolle, die Lidl u.a. über die Partnerschaft mit der Initiative „Cotton made in Africa“ oder auch die ausschließliche Verwendung von MSC-, ASC- oder Bio-zertfizierter Rohware im Fisch- und Meerestierbereich im Eigenmarkensortiment. Auch im Kaffee-, Kakao-, Öl- oder Teesortiment setzt das Unternehmen auf Zertifizierungen und Siegel. Lidl verpflichtet sich durch eine Partnerschaft mit der WWF Climate Group auch für Klimaschutzmaßnahmen.

Bis 2030 will das Unternehmen alle Filialen mit 100% alternativ angetriebenen Fahrzeugen beliefern, 2021 wurden über 60 neue Photovoltaikflächen errichtet und 2022 wurden weitere 4 Millionen Euro in den Photovoltaik-Ausbau investiert.

Lidl forciert zudem im Lebensmittelbereich sein Vegan-Angebot. Aktuell sind rund 270 vegane Produkte im Sortiment von Lidl. Lidl hat auch eine vegane und klimaneutrale Eigenmarke entwickelt. Bis 2025 soll das vegane Sortiment auf 400 Produkte erweitert werden.

Lidl arbeitet zudem daran, Lebensmittelabfälle zu reduzieren. Das Ziel liegt hierbei bei einer Reduktion von 50% bis zum Jahr 2030. Jetzt schon werden regelmäßig Lebensmittel an sozial-karitative Einheiten gespendet und Obst und Gemüse bekommt in der sogenannten „Rette-mich-Box“ eine zweite Chance.

Lidl Österreich im Internet