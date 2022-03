trend Leader Stories: Klara Fuchs [Video Podcast]

trend Leader Stories

In der ersten Staffel spricht die Leadership-Expertin und Organisationsberaterin Nathalie Karré mit sieben außergewöhnlichen Führungspersönlichkeiten über ihren beruflichen Weg, ihre Herausforderungen im Job und ihre Erfolgsgeheimnisse.

In lockerer Gesprächsatmosphäre geben die Gäste persönliche Einblicke in ihr Business, erzählen aus ihrer Praxis und teilen ihre Erfahrungen und Learnings. Dabei ist jede Episode einer konkreten Fragestellung gewidmet. Das Ziel ist, Ihnen als Leader konkrete und sofort anwendbare Anleitungen und Tipps für Ihre eigene Führungsaufgabe zu vermitteln.

Entdecken Sie hier die Episode

Klara Fuchs ist auf Social Media extrem erfolgreich: Ihr Blog verzeichnet 130.000 Zugriffe pro Monat, auf Instagram hat sie 70.000 Follower:innen. Außerdem ist sie Autorin, Mentaltrainerin und studiert seit kurzem Medizin.

In dieser Episode der trend Leader Stories spricht sie mit Nathalie Karré darüber, wie man Präsenz in Social Media aufbaut, wie wichtig Authentizität dabei ist und was eine starke Personenmarke ausmacht. Außerdem bringt sie als Life Coach viele interessante Tipps und Empfehlungen zum Thema Work-Life-Management für Führungskräfte mit.

Also, wie nutzt man Social Media im Business, Frau Fuchs?

