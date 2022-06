ARTIKEL-INHALT

FACTS: Hofer KG

trend TOP 500 Ranking: 19

Gegründet : 1963

1963 Firmensitz: 4642 Sattledt, Hofer Straße 1

4642 Sattledt, Hofer Straße 1 Tätigkeit: Diskonteinzelhandel mit Lebens- und Genussmitteln aller Art sowie Textilien (rund 500 Märkte in ganz Österreich)

Diskonteinzelhandel mit Lebens- und Genussmitteln aller Art sowie Textilien (rund 500 Märkte in ganz Österreich) Mitarbeiter(2020): 12.000

12.000 Umsatz (2020): 4,400 Mrd. €

4,400 Mrd. € Eigentümer: Matthew Barnes, Hofer Verwaltungs- und Management GmbH,Horst Günther Leitner, Christoph Schwaiger, Thomas Ziegler

Matthew Barnes, Hofer Verwaltungs- und Management GmbH,Horst Günther Leitner, Christoph Schwaiger, Thomas Ziegler Management: Thomas Ziegler (Gesch.-Ltg), Matthew Barnes (Gesch.-Ltg), Christoph Schwaiger(Gesch.-Ltg), Leitner Horst Günther Leitner (Gesch.-Ltg) (CEO)

Thomas Ziegler (Gesch.-Ltg), Matthew Barnes (Gesch.-Ltg), Christoph Schwaiger(Gesch.-Ltg), Leitner Horst Günther Leitner (Gesch.-Ltg) (CEO) Website: hhofer.at

Firmengeschichte: Die Hofer KG

Die Lebensmittelhandelskette Hofer und ihr Name gehen zurück auf die Handelskette des Oberösterreichers Helmut Hofer.

1962 weitete die deutsche Diskont-Einzelhandelskette Aldi Süd das erste Mal ihre Tätigkeiten auf das Ausland aus und übernahm Helmut Hofers österreichische Handelskette.

1968 wurde die als Diskont-Kette neu positionierte Marke schließlich unter dem Namen Hofer KG als Ableger der Unternehmensgruppe Aldi in Betrieb genommen und bald darauf ging die Expansion los. Von der Zentrale in Sattledt aus werden aktuell rund 500 Märkte in ganz Österreich gemanagt. Mittlerweile operiert das Unternehmen auch in den Nachbarländern Slowenien, Schweiz, Ungarn und Norditalien, wobei in Letzterem der Name „Aldi“ und nicht „Hofer“ verwendet wurde.

Hofer gehört damit zu den "Big Three" des heimischen Lebensmittelhandels, Rewe, Spar und Hofer. Mit einem Marktanteil von rund 20 Prozent (laut CEO Horst Leitner im trend-Interview) hat Hofer je nach Zählweise einen der drei Stockerlplätze.

Umsatzentwicklung Hofer KG 2015 - 2021 Jahr Umsatz (in Mio. €) +/- ggü. Vorjahr in % 2015 4.000 8,11 2016 4.100 2,5 2017 4.100 0 2018 4.200 2,44 2019 4.300 2,38 2020 4.600 6,98 2021 4.400 -4,35

Das Hofer Angebot

Bekannt geworden ist Hofer als Diskontmarke mit karg ausgestatteten Geschäften, dafür aber günstigen Lebensmitteln. Als Ergänzung zum Lebensmittelangebot wurden und werden laufend und im wöchentlichen oder 14-tägigen Wechsel unterschiedliche Non-Food-Waren quer durch das Sortiment angeboten, Haushaltsartikel ebenso wie Sportgeräte, Technik, Elektronik oder Kleidung. Für die Bewerbung der Diskontartikel und der Wochen-Angebote setzte Hofer jahrzehntelang auf das weithin bekannte und in hoher Stückzahl gedruckte Flugblatt.

Horst Leitner, Geschäftsführer Hofer KG © Hofer KG

Bekanntheit hat der Lebensmittelkonzern auch durch sein großes Sortiment an Eigenmarken erlangt, die über 90 Prozent des Standardsortiments ausmachen und exklusiv für Hofer produziert werden.

Seit der Jahrtausendwende hat Hofer biologische und nachhaltige Produkte besonders in den Vordergrund gerückt. 2002 wurde die Bio-Marke „Natur aktiv“ kreiert und 2006 „Zurück zum Ursprung“. Mit „Zurück zum Ursprung“ und den damit verbundenen strengen Richtlinien bei Herstellung, Produktion und Lieferung hat Hofer einen neuen Branchen-Standard gesetzt. 2009 wurde Hofer dafür mit dem Klimaschutzpreis ausgezeichnet. „Zurück zum Ursprung" und Hofer sind deshalb mitunter auch in Nachhaltigkeits-Marken-Rankings sogar vor NGOs wie Greenpeace oder WWF zu finden.

Mit der Zeit wurde das Sortiment immer mehr erweitert bzw. neue Marken eingeführt, wie. Auch die Backbox wurde 2014 als einheitliches System für frische Gebäckwaren eingeführt, seit 2010 besitzt Hofer auch eine eigene Kaffe-Kapselmarke, „Martello“.

Ein Direktzustellservice wurde im Jahr 2017 eingeführt und Hofer-Chef Horst Leitner hat noch weitere große Pläne. "So wie unsere Filialen derzeit dastehen, ist das Innenkonzept schon gut 15 Jahre alt. Die letzte große Änderung war die Backbox", erklärt er im trend-Interview. Künftig sollen Frischeprodukte mehr in den Vordergrund gerückt werden, die Geschäfte sollen freundlicher und offener werden und das Online-Shopping forciert werden. Der Dauertiefpreis, der "Hofer-Preis" soll jedoch auch weiterhin als Kern der Marke erhalten bleiben.

Mitarbeiterentwicklung Hofer KG 2015 - 2021 Jahr Mitarbeiter +/- ggü. Vorjahr in % 2015 10.000 11,11 2016 10.500 5 2017 11.000 4.76 2018 12.000 9,09 2019 12.000 0 2020 12.000 0 2021 12.000 0

Heute für morgen – Die Hofer KG und die Nachhaltigkeit

Seit 2013 setzt sich die Hofer KG unter dem Slogan "Heute für morgen" für verschiedenste Projekte und Initiativen im Bereich der Nachhaltigkeit ein.

Heute für morgen - die Nachhaltigkeits-Initiative von Hofer © Hofer KG

Bereits mit dem ersten Leuchtturmprojekt für die Rettung der Bienen wurde ein Bienenschutzfond mit einem Volumen von bisher 400.000 € organisiert und gefördert. Auch darf sich das Unternehmen als erster Lebensmitteleinzelhändler Österreichs seit 2016 als CO2-neutral bezeichnen und wurde deshalb mit dem Energy Globe World Award in der Kategorie „Luft“ mit dem 1. Platz ausgezeichnet. Des Weiteren wurden Rezepturoptimierungen durchgeführt, um der Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken. Überschüssige Produkte werden ausnahmslos aus allen Filialen an soziale Organisationen gespendet.

Weitere Ziele der „Heute für morgen“ Initiative die bis 2025 erreicht werden sollen, sind:

Das BIO-Angebot soll ausgebaut werden

30% des Materialeinsatzes sollen reduziert werden

6.000 Tonnen Zucker und 100 Tonnen Salz sollen bewusst eingespart werden

100% der Baumwolle soll aus zertifiziert nachhaltigen Quellen bezogen werden.

Mehr als 10.000 Stunden bezahlte Arbeitszeit sollen für ausgewählte soziale und umweltbezogene Projekte ermöglicht werden.

Neu projektierte Filialen werden zu 100 % CO2-emissionsfrei betrieben.

HoT Hofer Telekom

2005 ist Hofer mit dem Diskont-Mobilfunkmarke Yesss, der bis 2014 ausschließlich über die Hofer KG gehandelt wurde, in die Mobilfunkbranche eingestiegen.

Der bis heute aktuelle Nachfolger ist "HoT", die Hofer Telekom und Service GmbH , die das Netz von Magenta Telekom und Drei nutzt und mittlerweile auch in Slowenien auf dem Markt zu finden ist. Die HoT-Geschäftsführung haben Sabine Bauer und Mag. Margot Hafner-Berchtold übernommen.

Hofer Reisen

Auch Als Reiseveranstalter hat sich Hofer mit der „Hofer Reisen GmbH & Co KG“ seit dem Jahr 2003 etabliert. Bis heute besticht der Konzern mit Billigangeboten in verschiedensten Reisesektoren, von Flug-, PKW-, Bus- bis zu Rundreisen und verschiedensten Events und Kurzaufenthalten und arbeitet dabei eng mit Eurotours International zusammen. Mittlerweile zählt Hofer Reisen zu den größten Reiseanbietern im Land und wird durch weitere Angebote wie „Hofer Fotos“ ergänzt.

