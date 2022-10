Die Story von Red Bull und jene ihres Gründers und bis zuletzt CEO’s ist in Österreich einzigartig, umso gewichtiger ist die Frage, wer Mateschitz nach seinem Tod ersetzen kann.

Dietrich Mateschitz konnte angesichts seines Erfolgs, den er nach dem Getränkebereich eindrucksvoll auch im Sport wiederholte, zuletzt fast schalten und walten, wie er wollte, obwohl er nur 49 Prozent der Anteile an der Red Bull GmbH hielt. Diese Sonderposition kann er nicht vererben. Jeder oder jede Neue braucht nun den Sanktus der Mehrheitseigentümer. „Es gibt keine Nebenabreden, deshalb bestimmen ab sofort die Thailänder“, sagt eine Red Bull nahe Wirtschaftsgröße zum „trend“.

Der Industriellenfamilie Yoovidhya – deren Holding TC Agro Trading ebenfalls 49 Prozent am Energydrink-Erzeuger hält, Clan-Oberhaupt Chalerm Yoovidhya weitere 2 Prozent – kommt also die entscheidende Rolle in der Nachfolge und künftigen Ausrichtung des Konzerns zu. Sowohl ein externer CEO, wie ihn etwa der Kristallkonzern Swarovski gerade inthronisiert hat, als auch ein Manager aus der Welt der Yoovidhyas sind vorstellbar.

Die Familie hat Red Bull quasi erfunden, das Urgetränk „Krating Daeng“ wird von Chalerms Bruder Saravoot Yoovidhya sowohl am Heimmarkt gepusht als auch in China, wo laut „Bangkok Post“ eine Fabrik mit einer Kapazität von 1,4 Milliarden Dosen pro Jahr errichtet werden soll. So soll der Umsatz der TC Pharma bis 2024 auf 2,4 Milliarden Euro verdoppelt werden. Zum Vergleich: Red Bull setzte zuletzt 7,8 Milliarden Euro um.

Nicht in Frage für die Nachfolge kommt Chalerms Sohn Vorayuth, der 2012 in Bangkok mit seinem Ferrari einen Polizisten zu Tode gefahren haben soll und sich seitdem dem Zugriff der Strafverfolgungsbehörden entzieht. Die mehrmals geänderte Anklage verjährt 2027.

Viel ist über Sideletters zwischen den Red-Bull-Eigentümern spekuliert worden, es ist aber fraglich, ob es den oft beschworenen großen Nachfolgeplan tatsächlich gibt.

Die Änderungen in der Privatstiftung

Seit dem sich Mateschitz’ Gesundheitszustand verschlechtert hat, gab es offenkundig noch einige Nachjustierungen im Gesamtgefüge. Einen Monat vor seinen Tod, am 26. August, begab sich sein Notar in die Wilhelm-Spazier-Straße 7a in Salzburg, direkt am Hangar 7. Es ging um die Änderung einer Stiftungsurkunde der „Kunst und Kultur DM Privatstiftung“, die früher „Quo vadis veritas Privatstiftung“ hieß und unter anderem das 2020 eingestellte Medienprojekt „Addendum“ finanzierte. Stifter sind Mateschitz und die Servus Medien GmbH.

Geändert wurde nun der Stiftungszweck, zu Zielen wie staatsbürgerliche Bildung, Heimatkunde und Völkerverständigung wurde auch der Sport explizit als Zweck des gemeinnützigen Vehikels festgehalten. Damit könnte Vorsorge getroffen worden sein, dass Aktivitäten, die nicht mehr in die künftige Ausrichtung des Unternehmens passen, weiter finanziert werden - als eine Art Vermächtnis von Mateschitz. Töchter der Red Bull GmbH sind u.a. die Red Bull Media House GmbH (100%) oder die RasenballSport Leipzig GmbH (99%).

Langjährige Weggefährten im Top-Management

Weiters sollte der Stiftungsvorstand nun für fünf Jahre - bisher: ein Jahr - bestellt werden; und zugleich wurde ein neues Vorstandsmitglied neben Mateschitz und seinen langjährigen Getreuen Volker Viechtbauer und Walter Bachinger bestellt: Heimo Quaderer, Investmentberater mit Sitz in Liechtenstein. Quaderer sitzt auch im Verwaltungsrat von Mateschitz’ letzter Mediengründung, dem Magazin „Pragmaticus“. Die Dokumente, im Firmenbuch hinterlegt, tragen Mateschitz’ Unterschrift.

Notariatsakte sind eine der Hauptquellen in der Red-Bull-Geschichte, denn der Energydrinkkonzern gilt seit jeher als extrem verschwiegen, wenn es um Unternehmensinterna geht.

Operativ sind die Strukturen und Personen so aufgesetzt, dass fürs Erste Business as usual gewährleistet ist. Das Topmanagement der Red Bull GmbH ist teilweise über Jahrzehnte mitgewachsen, die Urgesteine kommen wohl höchstens als Übergangslösungen Frage: Rudolf Theierl, wie Mateschitz vor Red Bull in den 1980er Jahren bei Blendax tätig und zuletzt vor allem in Red-Bull-Sportfunktionen engagiert, ist 72; Roland Concin, der seit Langem Produktion, Einkauf und Logistik steuert, 70. Daneben gibt es die in der Öffentlichkeit kaum sichtbaren Volker Viechtbauer (57), für Recht und Personal zuständig, sowie Finanzchef Walter Bachinger (55).

Zuletzt sind mit dem früheren Red-Bull-Deutschlandchef Franz Watzlawick (55), der seit 2018 den weltweiten Vertrieb leitet, und Alexander Kirchmayr (51), seit Jahresbeginn 2022 „operativer Finanzchef“, auch zwei neue Gesichter dazu gekommen. Falls es keine schnelle Ernennung eines dauerhaften Nachfolgers gibt, könnte ein Interims-CEO aus diesem Kreis der Mateschitz-Getreuen kommen.

Die Rolle von Mark Mateschitz

Seitdem er in kleineren Managementfunktionen außerhalb des Konzerns auftauchte - zuletzt als Geschäftsführer von Thalheimer Heilwasser, das er 2022 wieder verlassen hat – wurde auch immer wieder spekuliert, ob Mateschitz einziger Sohn Mark, 30, als Nachfolger in Frage kommt.

Mark Mateschitz ist mit Jahresbeginn in den Vorstand der Red-Bull-Stiftung Wings for Life - Stiftungszweck: Rückenmarksforschung - eingerückt, wo er neben seiner Mutter Anita Gerhardter und Heinz Kinigadner sitzt.

Funktionen im Red-Bull-Kerngeschäft hatte er jedoch noch keine inne, und es ist mit dieser Biographie kaum vorstellbar, dass er sofort einen Konzern dieser Größenordnung operativ führt – der thailändische Mehrheitseigentümer entscheidet.