Red Bull Chef Dietrich Mateschitz, der reichste Österreicher

Geld war für mich niemals eine Triebfeder. Es stand immer an letzter Stelle der motivierenden Dinge.



Dietrich Mateschitz

Dietrich Mateschitz, der reichste Österreicher

24,9 Milliarden Euro. Mit diesem Vermögen ist Dietrich "Didi" Mateschitz, der Kopf und Macher des seit 1984 zum globalen Imperium angewachsenen Red Bull Konzerns mit großem Abstand der reichste Österreicher im neuen trend. Ranking der 100 Reichsten des Landes.

Übertroffen wird Mateschitzs Vermögen im Land nur noch von dem des Porsche/Piech-Clans, das bei 41,6 Milliarden Euro liegt, sich aber auf Dutzende Mitglieder aus den beiden Familien aufteilt, die mit dem Volkswagen-Konzern und der Sportwagen-Marke Porsche über Generationen zu ihrem unfassbaren Reichtum gekommen sind.

Mateschitz hingegen ist ein echter Selfmade-Milliardär. Der 1944 geborene Unternehmer hat es auch geschafft, mit dem 1984 gegründeten Unternehmen die mit großem Abstand wertvollste Marke Österreichs aufzubauen.

So schrill, laut, auffällig und nahezu omnipräsent das Unternehmen und die Marke Red Bull positioniert sind, so zurückhaltend ist der Multimilliardär aber privat. Er war nie Teil der Society-Szene. Öffentliche Auftritte sind rar, die mediale Präsenz meidet er so weit als möglich und Fotos gibt es fast nur noch von den wenigen Anlässen, bei denen Mateschitz gut abgeschirmt an Sportveranstaltungen teilnimmt. Etwa dem Formel 1 Grand Prix in Österreich an der mittlerweile als "Red Bull Ring" bekannten Rennstrecke in der Steiermark, die Mateschitz höchstpersönlich aus dem Dornröschenschlaf wachgeküsst hat oder bei entscheidenden Spielen einer seiner Fußballvereine - Red Bull Salzburg und RB Leipzig.

Auch über das Privatleben des Red Bull Chefs ist wenig bekannt. Seine Eltern ließen sich früh scheiden, Mateschitz hat eine um vier Jahre ältere Schwester und einen 1993 geborenen Sohn, Mark.

Didi, der Nonkonformist

Der weit gehend ohne Vater im Mürztal aufgewachsene Steirer war ein schlechter Schüler, der nur mit Not die Matura schaffte. Er verweilte zehn lange Jahre an der WU als klassischer Bummelstudent.

Nach einer Karriere bei Blendax hängte er mit vierzig seinen gut bezahlten Job als Marketingdirektor an den Nagel, um dann mehr oder weniger drei Jahre lang arbeitslos zu sein und Red Bull zu entwickeln.

Mateschitz hasst Krawatten und trug stets nur Jeans. Er verabscheut Hierarchien, war nie verheiratet, hält die Maxime, ein Unternehmen müsse seine Gewinne maximieren, für blanken Schwachsinn und misstraut Banken zutiefst. Keine Frage, dass Mateschitz auch die Börse nicht mag und Red Bull nicht einmal über seine Leiche dorthin geraten soll.

Unkonventionell und individuell ist auch sein Management-Stil, wie seine Aussagen zu diesem Thema im trend ( Juni 2003) verraten:

"Manager verschwenden viel zu viel Zeit mit persönlicher Absicherung und Lobbyismus. Auch das ganze Reporting, wie in großen Unternehmen üblich, führt zu sehr eingefahrenen Verhaltensmustern."

"Das Entrepreneur-Bewusstsein mancher Herren im Top-Management lässt sehr zu wünschen übrig. Dabei gewinnt man durch aktives unternehmerisches Handeln an Eigenverantwortung und Flexibilität. Allerdings sind das Eigenschaften, die nicht überall geschätzt werden."

"Ich bin ein ziemlich unkonventioneller Manager und hasse es zum Beispiel, Berichte zu lesen. Wenn überhaupt, überfliege ich nur kurze Zusammenfassungen. Bei uns läuft vieles mündlich, direkt ohne viele hierarchische Barrikaden."

"Ich glaube nicht daran, dass gutes Management auf Glück beruht. Ein Drittel des Erfolges ist das richtige Produkt. Wenn man das hat, ist es ein Glück."

"Schlechte Manager sind solche, die nur statthalten. Das sind hoch bezahlte Administratoren, die krampfhaft versuchen, das Bestehende zu erhalten, ohne innovative Wege für die Zukunft vorzubereiten."

Der Red Bull Chef und das Geld

Doch wie steht Mateschitz selbst zum Geld? In einem seiner seltenen Interviews gab er im trend im Jahr 2001 - damals noch als Schilling-Multimilliardär mit einem geschätzten Vermögen von 10 Milliarden Schilling (ca. 720 Millionen €) darauf Antworten.

Auch dass er es damals schon hasste, als "Multimilliardär" tituliert zu werden: "Das ist schrecklich unangenehm", sagte Mateschitz, "diese journalistischen Übertreibungen sind unnütz, hypothetisch und rein theoretisch."

Er selbst sei so erzogen worden, nur Geld auszugeben, das er auch wirklich hat. Eine Linie, die er als Unternehmer ebenfalls konsequent durchgezogen hat. Ausschließlich im zweiten Jahr hatte Red Bull eine geringfügige Bankfinanzierung, seitdem nie wieder. Kein Cent Fremdkapital steckt in der Firma.

"Geld war für mich niemals eine Triebfeder. Es stand immer an letzter Stelle der motivierenden Dinge. Für mich war die Triebfeder immer Freiheit und Unabhängigkeit und Freude an meinen Projekten. Freude ist die Grundvoraussetzung für alles, was man tut", erklärt Mateschitz im trend sein Credo.

Umsatzentwicklung Red Bull 2015 - 2021 Jahr Umsatz (in Mio. €) +/- ggü. Vorjahr in % 2015 5.902,80 15,51 2016 6.029,20 2,14 2017 6.282,1 4,19 2018 5.540,80 -11,80 2019 6.066,70 9,49 2020 6.307,30 3,97 2021 7.815,60 23,91

Reichtum schaffe allerdings eine finanzielle Unabhängigkeit. Man könne sein Recht vertreten, wenn man meint, dass man Recht hat, und man wäre nicht gezwungen, opportunistisch zu handeln.

Und der Red Bull Chef steht dazu, mit seinem Vermögen, das er zwar mit Geschick und Gespür, aber durchaus auch mit Glück erlangt hat, auch Verantwortung in der Gesellschaft erlangt hat. Mit der "Wings of Life" Stiftung für Rückenmarkforschung, die er gemeinsam mit seinem Freund Heinz Kinigadner - dem zweifachen österreichischen Motocross-Weltmeister - gegründet hat, rief er etwa eine Initiative ins Leben, deren Ziel es ist, eine Heilung für querschnittgelähmte Personen zu finden.

In dem Interview von 2001 erklärte Mateschitz auch: "Es kommen sehr viele Bittbriefe. Ich finde auch, dass ich mit dem Erreichten Verantwortung übernommen habe. Wenn man helfen kann, sollte man es tun. Wir haben ein eigenes Konto dafür, wo draufsteht: kein betrieblicher Aufwand. Ich finde das besser, als sich einen fünften oder sechsten Wohnsitz zuzulegen, wie das manche Begüterte tun."

Von Blendax zu Red Bull

Doch wie ist das heute fast unfassbare Red Bull Imperium entstanden?

Glaubt man der Gründungsgeschichte von Red Bull, dann saß Dietrich Mateschitz im Sommer 1982, damals 38 und Marketingchef der internationalen Division der Zahnpasta-Marke Blendax, in der Bar des Hongkonger Mandarin Oriental Hotels und überflog in "Newsweek" eine Liste der größten Steuerzahler Japans.

Auf Platz eins fand sich da nicht Sony und nicht Toyota, sondern ein gewisser Herr Taisho, der einen angeblich energiespendenden Drink namens Lipovitan äußerst lukrativ unters Volk gebracht hatte. Die offenbar enormen Margen, die mit dem legalen Aufputschmittel zu erzielen waren, weckten das Interesse des in Sankt Marein im Mürztal geborenen Steirers.

Der Mann mit dem Blendax-Lächeln nützte alsbald seine Geschäftsverbindungen zu dem thailändischen Kosmetikartikelunternehmen T.C. Pharmaceuticals Ltd., das außer Zahnpasta auch einen billigen Energy Drink namens "Krating Daeng" (Deutsch: "Roter Stier") vertrieb. Der war damals ausschließlich in Thailand bekannt und wurde - so die Geschichte - vorwiegend von Lastwagenfahrern getrunken.

Die Firma gehörte der thailändischen Industriellenfamilie Yoovidhya, mit der Mateschitz bald handelseins wurde. Es wurde ein Joint Venture gegründet worden, das seither Bestand hat. Die noch spärlicher in der Öffentlichkeit präsente, geheimnsiumwobene Familie Yoovidhya hält 51 Prozent der Anteile an dem Unternehmen und Mateschitz 49 Prozent.

Zunächst wurde mit einem 8-Jahres-Lizenzvertrag begonnen, der dann um fünf Jahre verlängert wurde. 1988 wurde beschlossen, die Markenrechte von Red Bull auf die österreichische Joint-Venture-Gesellschaft zu übertragen.

Der Österreicher hat somit seither das alleinige weltweite Vertriebsrecht für die Marke Red Bull. Und ihm gehören auch 49 Prozent der Gewinne aus dem Verkauf der weltweit bekannten Red Bull Dosen.

Marketing verleiht Flüüüügel

So wenig Änderungen es in der Gesellschafterstruktur seit der Gründung der Red Bull GmbH im Jahr 1984 gab, so wenig Änderungen gab es auch in der weiteren Struktur.

Red Bull ist bis heute eine reine Vertriebs- und Marketinggesellschaft. Mateschitz selbst wollte niemals Getränke selbst herstellen. Er konzipierte nur mit einer Hand voll Vertrauter die Marke. "Ich habe meinen Vertrag bei Blendax nicht weiter verlängert und zwei, drei Jahre damit verbracht, das neue Produkt zu konzipieren beziehungsweise die Gestaltung und Marketing-Strategie zu erarbeiten", erklärte er in einem weiteren trend-Interview im Dezember 2003.

Schon bei der Unternehmensgründung setzte Mateschitz fast sein gesamtes Erspartes, damals fünf Millionen Schilling (heute ca. 360.000 €), für Werbung ein. Ein Klacks für eine Produkteinführung, sehr viel Geld für einen Unternehmensgründer ohne andere Pespektive, wenn es schief geht.

Bis die kreative Kern-Werbebotschaft "Verleiht Flüüüügel" gefunden war war Hans Kastner, Chef der Agentur Kastner & Partner, Deutschland und Mateschitz-Freund aus Frankfurter Zeiten aber nach unzähligen Präsentationen schon am Rande der Verzweiflung: "Komm, lassen wir es sein, mir ist meine Freundschaft zu dir wichtiger als dieser Auftrag. Wir haben dir als Agentur wirklich alles präsentiert!"

Dann doch noch ein letzter Versuch: "Red Bull verleiht Flüüüügel!"

Red Bull Werbung aus 1999

"Das war", erinnert sich Mateschitz im trend (August 2000), "die kreative Darstellung dessen, was der Mensch rational mit 'belebt Geist und Körper' assoziiert. Eine geniale Umsetzung in der Advertising-Terminologie, denn darin liegt eine unheimliche Weite, mehrdimensionale Möglichkeiten. Jeder kann sich all das herausrationalisieren, was er im Moment gerade braucht."

Dass alles zusammenpasst, vom Produkt über die Marke bis zur Werbebotschaft, und dass das Produkt die Erwartungen des Konsumenten auch tatsächlich erfüllt, davon war Mateschitz überzeugt, denn sonst hätte er sich auf diesen Slogan nicht eingelassen: "Kein Marketingbudget der Welt bringt einen enttäuschten Verwender zurück."

Dietrich Mateschitz - Unternehmer mit Handschlagqualität

Bis heute besitzt das Unternehmen keine einzige Fabrik, keinen Lastwagen usw. Die Produktion und den Vertrieb überließ er der Vorarlberger Firma Rauch Fruchtsäfte - eine Partnerschaft, die ebenfalls seit Beginn der Red Bull Geschichte Bestand hat.

Mitarbeiterentwicklung Red Bull 2015 - 2021 Jahr Mitarbeiter +/- ggü. Vorjahr in % 2015 10.997 5,64 2016 11.865 7,89 2017 11.886 0,18 2018 12.239 2,97 2019 12.736 4,06 2020 12.618 -0,93 2021 13.610 7,86

Auch für den Export wird Red Bull nicht als Konzentrat produziert, sondern selbst nach Übersee fertig in Dosen abgefüllt und exportiert. Österreich war immer als globale Produktionsstätte geplant. Für den US-Markt hat Rauch allerdings in der Zwischenzeit ein Abfüllwerk in Widnau - einen Steinwurf hinter der österreichischen Grenze in der Schweiz - errichtet, um von allfälligen Handelskonflikten zwischen der EU und den USA nicht betroffen zu sein.

Mateschitz steht eben auch für und zu seiner Handschlagqualität. Die hat ihm im trend auch Attila Dogudan bestätigt: "Persönlich halte ich Mateschitz für eine treue Seele, einen Mann, der immer zu seinem Wort steht. Er ist mein einziger Geschäftspartner, mit dem ich keinen schriftlichen Vertrag habe."

Für Mateschitz selbst ist das nicht außergewöhnlich. "Unsere Auffassung vom Geschäftemachen ist nicht, dass man sich gegenseitig übervorteilt. Man kann auch durch Leistung und Geradlinigkeit Erfolg haben. Das geht", erklärte der Unternehmer im trend. Gespräch (August 2000).

Diuetrich Mateschitz und Formel 1 Weltmeister, Red Bull Pilot Max Verstappen, am Red Bull Ring in Österreich, 2018 © 2018 Getty Images

Red Bull expandierte laufend weiter. Das Unternehmen hat mittlerweile fast 14.000 Mitarbeiter. Und die globale Präsenz, gerade auch durch das weitverbreitete Sponsoring, ließ die Gewinne immer weiter sprudeln. Die in der kleinen Salzburger Seegemeinde Fuschl angesiedelte Red Bull GmbH ist heute die größte Energy-Drink-Firma der Welt mit einem globalen Marktanteil von über siebzig Prozent.

Red Bull: konservativ, extrem und individuell

Obwohl es mitunter scheint, als würde Red Bull durch extrem kostspielige Sponsorings und Unterfangen wie dem Formel 1 Engagement das Geld beim Fenster hinausschmeißen blieb Mateschitz auch seinem konservativen Motto treu. "Man darf die Kreativität der Marke Red Bull nicht mit unserer Geschäftsgebarung verwechseln. Was Finanzierung betrifft, sind wir extrem konservativ, ja geradezu altmodisch. Ich bin nach dem Motto erzogen worden: Schulden macht man nicht. Das ist auch eine Tugend", erklärte er im trend. Interview.

Entsprechend der Markenphilosophie, anders, kreativ, einzigartig, witzig zu sein, leistet es sich Red Bull, herausragende Individualsportler und Extremsportarten zu sponsern. Base Jumping, Freeskiing, Kayaking, Klettern, praktisch alle Sportarten, bei denen extreme Leistungen abverlangt werden, dazu viele Spitzensportler, Olympiasieger und Weltmeister stehen auf der Sponsoring-Liste von Red Bull. Bei zahlreichen Wettkämpfen im Profi- und Amateursport tritt Red Bull als Sponsor auf. Ganz Mateschitz's Unternehmens- und Lebensphilosophie zufolge: "Wir glauben an Individualismus" sagt er im trend. "Es gibt keinen Prozess, keine Autorität, die wir noch nicht infrage gestellt hätten."

Ein Großteil der finanziellen Mittel des Unternehmens steht daher auch für Marketingaktivitäten zur Verfügung. Zu den Ausgaben meint Mateschitz: "Wir geben bei Red Bull das Geld aus, das wir verdient haben, und nicht das, was wir vielleicht einmal verdienen werden. Ich glaube nicht an die Formel: zwei Drittel Fremdkapital, ein Drittel Eigenkapital. Da braucht nur irgendetwas im Dezember mit dem Umsatz sein oder irgendeine Währungsabwertung, und dann schaut man."

