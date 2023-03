ARTIKEL-INHALT

FACTS: The Coca-Cola Company

Name: The Coca-Cola Company

The Coca-Cola Company Gegründet: 1892

1892 Gründer: Asa Griggs Candler

Asa Griggs Candler Firmensitz: Beaverton, Oregon, Vereinigte Staaten

Beaverton, Oregon, Vereinigte Staaten Mitarbeiterzahl: 79.000, inkl. Lizenzpartnern weltweit insgesamt 770.000

79.000, inkl. Lizenzpartnern weltweit insgesamt 770.000 Tätigkeiten: Getränkeherstellung mit Schwerpunkt auf alkoholfreien Erfrischungsgetränken

Getränkeherstellung mit Schwerpunkt auf alkoholfreien Erfrischungsgetränken Umsatz (2022): 42,84 Mrd. US-Dollar

42,84 Mrd. US-Dollar Gewinn (2022) : 9,57 Mrd. US-Dollar

: 9,57 Mrd. US-Dollar CEO: James Robert B. Quincey

James Robert B. Quincey Management: John Murphy (CFO), Manuel Arroyo Prieto (CMO), Brian John Smith (Sr. Exec.), Mario Alfredo Rivera Garcia (Pres. of North America Operating Unit)

John Murphy (CFO), Manuel Arroyo Prieto (CMO), Brian John Smith (Sr. Exec.), Mario Alfredo Rivera Garcia (Pres. of North America Operating Unit) Börsenkennzahl (ISIN): US1912161007

Geschichte von Coca-Cola: Aus der Apotheke zur Weltmarke

Die Coca-Cola-Story beginnt in einem kleinen Hinterzimmer einer Apotheke in den südlichen USA und beschreibt den Aufstieg zum omnipräsenten Weltkonzern.

Es ist aber auch die wechselhafte Geschichte eines Unternehmens, das durch eigene Fehler (vorübergehend) ins Straucheln gerät und getroffene strategische Entscheidungen korrigieren muss.

So ist Coca-Cola bis heute eines der wenigen Lebensmittelkonzerne, der seine Rezeptur nach weltweiten Verbraucherprotesten ändern musste. 1985 wird die Rezeptur von Coca-Cola nach 99 Jahren zum ersten Mal geändert. Das als "New Coke" bekannte Produkt löst Proteste der Verbraucher aus. Nach 79 Tagen wird Coca-Cola mit der ursprünglichen Rezeptur unter dem Namen "Coca-Cola Classic" wieder auf den Markt gebracht.

Die Anfänge - Coca Cola als Medizin

John Stith Pemberton erfand die ursprüngliche Rezeptur für die erste Coca-Cola am 8. Mai 1886.

Der Kriegsveteran und Pharmazeut aus Atlanta braute mit Wein, Kolanüssen, Damiana und einem Extrakt aus den Blättern der Cocapflanze einen Sirup, der als Mittel gegen Depressionen, Müdigkeit und Kopfschmerzen helfen sollte.

"Gut bei Kopfschmerzen und gegen Erschöpfung" steht auf einer der ältesten Cola-Flaschen.

Die ersten Mixturen nannte er “Pemberton’s French Wine Coca”. Seine Rezeptur sollte das seinerzeit stark verbreitete Morphin ersetzen, das mit enormen Nebenwirkungen und Suchtpotenzial einherging.

Cola-Flaschen von 1900-1915 © Hulton Archive/Getty Images

Den Sirup verkaufte der Apotheker im Drugstore "Jacob's Pharmacy".

Nachdem die Stadt Atlanta im Jahr 1885 beschloss, versuchsweise eine zweijährige Alkohol-Prohibition einzuführen, musste Pemperton den Wein aus der Rezeptur entfernen - der Startschuss für die eigentliche Coca-Cola.

Enthielt Coca-Cola Kokain?

Die Legende, dass Coca-Cola auch einst Kokain enthielt, hält bis heute. Befeuert wurde diese These auch durch den Wiener Pharmazeut Wilhelm Fleischhacker, der 2006 einen Artikel veröffentlichte, demnach ein Liter Coca-Cola bis 1903 rund 250 Milligramm Kokain enthalten sollte.

Der Konzern winkt ab - so enthalte Coca-Cola kein Kokain und auch in der Vergangenheit wurde, laut Hersteller, kein Kokain zugesetzt.

Von Coca-Cola zu The Coca-Cola Company

Nachdem Pemberton das Rezept und die Rechte an Coca-Cola mehrfach verkauft hatte, sicherte sich letztlich der Apothekengroßhändler Asa Griggs Candler 1888 für insgesamt 2.300 US-Dollar die Rechte an der Marke und gründete 1892 The Coca-Cola Company.

Ein Jahr später ließ Candler Coca-Cola als Marke schützen und vermarktete sein Produkt schon 1895 in den gesamten USA und seit 1896 auch im benachbarten Ausland.

Einer seiner Partner war Frank M. Robinson, Pembertons Buchhalter, der erst aus Enttäuschung darüber, von Pemberton beim Verkauf der Coca-Cola-Rechte übergangen worden zu sein, Candler das Rezept zukommen ließ und später die Produktion und vor allem Werbung von Coca-Cola organisierte.

Robert W. Woodruff übernahm 1923 als Präsident der Coca-Cola Company die Führung des Unternehmens und Coca-Cola. Sein erklärtes strategisches Ziel war es, dass Coca-Cola nie mehr als „eine Armlänge“ vom Zugriff des Kunden ("within an arm's reach of desire") entfernt sein dürfe. Zu diesem Zweck sollte der weltweite Export deutlich ausgebaut werden. 1926 gründete er dementsprechend das Foreign Sales Department – später The Coca-Cola Export Corporation – um dieses Ziel global zu forcieren.

Die weltweite Expansion machte Coca Cola im Laufe der folgenden Jahrzehnte zum weltweit führenden Hersteller alkoholfreier Erfrischungsgetränke - in mehr als 200 Ländern kann man Produkte der "The Coca-Cola Company" erwerben.



Coca-Cola Schriftzug 1960 am Piccadilly Circus in London © Getty Images/Hulton Archive

Das Rezept - wie wird Coca-Cola gemacht?

Was ist eigentlich drin in Coca-Cola? Das Rezept des kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränk ist ein Geheimnis. Im "Gewölbe" des Coca-Cola-Museums - am Firmensitz in der US-Stadt Atlanta - ist eine Metallbox - ein Safe - zu sehen, in der das Rezept aufbewahrt wird.



Sieben Öle - auch die "7x" genannt - die Coca-Cola das Aroma verleihen, sind in der Rezeptur wohl wesentlich.

Einer, der behauptet, das Rezept zu kennen ist Mark Pendergrast. Er veröffentlichte im Jahr 2000 sein Buch "For God, Country and Coca-Cola" und darin auch die (vermeintliche) Zutatenliste:

20 Tropfen Orangenöl

30 Tropfen Zitronenöl

10 Tropfen Muskatöl

5 Tropfen Korianderöl

10 Tropfen Zimtöl

10 Tropfen Neroliöl

8 Unzen Alkohol (wurde 1885 entfernt)

Von Seiten der Coca-Cola Company gab es keine Stellungnahme zu dieser Veröffentlichung.

"Die Rezepte unserer Getränke werden als höchst wertvolle Geheimnisse des Unternehmens Coca‑Cola gehandelt. Wir nehmen Nährwertdeklaration und Angabe der Inhaltsstoffe auf den Etiketten der Getränke sehr ernst, aber darüber hinausgehend bestätigen oder diskutieren wir Rezepte oder Inhaltsstoffe unserer Getränke nicht", heißt es auf der Seite des Unternehmens.



Woher stammt der Name Coca-Cola?

Der Name Coca-Cola leitet sich aus den Zutaten Kokablatt (englisch: coca leaves) und Kolanuss (englisch: cola nut) ab. Die Idee dazu hatte Frank M. Robinson. Es war auch Robinson, der den typischen und heute weltbekannten Schriftzug 1886 entworfen hatte.

Im englischsprachigen Raum wird Coca-Cola auch "Coke" genannt.

Die Marke Coca-Cola

Coca-Cola war einst die wertvollste Marke der Welt. Heute ist es zwar Apple - mit einem Markenwert von rund 482 Milliarden US-Dollar - doch Coca Cola spielt immer noch in den Top 10 mit.

Die Marke Coca Cola ist rund 57 Milliarden US-Dollar wert und damit auch die wertvollste Getränkemarke der Welt.

Der Coca-Cola-Schriftzug ist zudem eine weltweit geschützte Wortmarke.

Coca-Cola Schriftzug © 2012 Getty Images

Produkte und Marken der Coca-Cola Company

Insgesamt führt der Konzern über 200 Marken mit mehr als 2.800 verschiedenen Produkten im breiten Produktportfolio aus dem Bereich alkoholfreier Erfrischungsgetränke.

Eine Auswahl an Marken aus dem Hause Coca-Cola

Adés

AHA

Apollinaris

Appletiser

Aquarius

Ayataka

Barqs

Bodyarmor

Ciel

Coca-Cola

Coca-Cola light

Coca-Cola Zero Sugar

Costa Coffee

Dasani

del Valle

dogadan

fairlife

Fanta

Fresca

Fuztea

Georgia

Gold Peak tea

i lohas

Innocent

Lemon-Dou

Lift Apfel-Schorle

Minute Maid

Peace Tea

Powerade

Schweppes

Simply

Sprite

Glacéau smart water

Topo-Chico

Vio

vitamin water

Wem gehört Coca-Cola?

Die Coca-Cola Company ist ein börsennotiertes Unternehmen. Es gibt nicht einen einzigen Eigentümer, sondern das Unternehmen gehört Tausenden von Aktionären und Investoren in der ganzen Welt.

Der größte Anteilseigner des Unternehmens ist der amerikanische Geschäftsmann Warren Buffett, mit seiner Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway. Buffett war zuvor 17 Jahre lang im Vorstand von Coca-Cola tätig. Er erklärte einst, dass er niemals eine Coke-Aktie verkaufen wird.

Die wichtigsten Anteileigner der Coca-Cola Company:

Berkshire Hathaway, Inc (9,25%)

Vanguard Group, Inc. (8,31%)

Blackrock Inc. (6,93%)

State Street Cooperation (3,95%)

FMR, LLC (2,31%)

JP Morgan Chase & Company (1,82%)

Geode Capital Management, LLC (1,70%)

Morgan Stanley (1,62%)

Wellington Management Group, LLP (1,59%)

Charles Schwab Investment Management, Inc. (1,21%)

Coca-Cola: Die Aktie

Coca-Cola ist mit mehreren Aktien an den Börsen vertreten. Die bekannteste und meistgehandelte ist das Papier "The Coca-Cola Company" (ISIN: US1912161007)

Ihr Börsendebüt feierte die Aktie bereits 1919 in New York. Stammaktien wurden damals zu 40 US-Dollar pro Aktie zum öffentlichen Verkauf angeboten, Vorzugsaktien zu 100 US-Dollar.



In den letzten fünf Jahren verzeichnete die Aktie der Coca-Cola Company ein Plus von 40,93%.

The Coca-Cola Company Aktie im 5-Jahres-Verlauf © Screenshot/Bankdirekt.at

Weitere Coca-Cola Aktien, bzw. Unternehmen, an denen The Coca-Cola Company Anteile hält:

Coca‑Cola European Partners ("CCE")

Coca‑Cola HBC AG ("C0Q“ – Schweiz)

Coca‑Cola WEST bzw. Coca‑Cola Bottlers Japan ("CCW“ – Japan)

Coca‑Cola FEMSA ("KOF“ – Mexiko)

Coca‑Cola AMaTIL ("CCL" – Australien)

The Coca-Cola Company - Umsatz und Gewinn

Umsatz- und Gewinnentwicklung The Coca-Cola Company. 2016 - 2022 Jahr Umsatz (in Mrd. $) Gewinn (in Mrd. $) 2016 41,38 6,55 2017 35,02 1.28 2018 31,70 6,47 2019 37,27 8,98 2020 33,03 7,76 2021 38,73 9,80 2022 42,84 9,57

Coca-Cola in Österreich

Coca-Cola ist seit 1929 auf dem österreichischen Getränkemarkt aktiv. In diesem Jahr schloss Heinrich Ganahl aus Bludenz den ersten Abfüll- und Vertriebsvertrag mit The Coca-Cola Company und produzierte die ersten 24.000 in Österreich abgefüllten Flaschen.

Die Coca-Cola HBC Österreich gehört organisatorisch zur Coca-Cola HBC-Gruppe, einem Tochterunternehmen der The Coca-Cola Company. Als einer der größten Wettbewerber im österreichischen Markt produziert sie jährlich über 2 Milliarden Verkaufseinheiten.

Das Unternehmen beschäftigt in Österreich rund 900 Mitarbeitende. Die Produktion und Logistik erfolgen im burgenländischen Edelstal, während die Verkaufszentren und Auslieferungslager regional verteilt sind.



In das Hauptproduktionszentrum investierte Coca-Cola HBC Österreich seit 2013 insgesamt 65 Millionen Euro. Mit elf Produktionslinien und 45.000 abgefüllten Flaschen pro Stunde gehört es länderübergreifend zu den größten und modernsten Produktionszentren der gesamten Coca-Cola HBC-Gruppe.

Verbunden mit Zulieferbetrieben sind knapp 11.900 Arbeitsplätze in Österreich direkt oder indirekt von Coca-Cola abhängig beziehungsweise verbunden. Die Coca-Cola HBC Österreich selbst generiert durch die lokale Produktion aktuell eine lokale Wertschöpfung von 774 Millionen Euro für die heimische Wirtschaft, was etwa 0,22% des nationalen Bruttoinlandproduktes entspricht.

Der Vorstand besteht aktuell aus:

Herbert Bauer (Country General Manager)

Ernesto Vanoli (CFO)

Christop Till (Sales Director)

Zhanna Alanova (New Business Director)

Manuela Unger (Marketing Director)

Felix Sprenger (Country Supply Chain Manager)

Bettina Augeneder (Human Resources Director)

Mark Joainig (Corporate Affairs and Sustainability Director)

Claudia Simon (Legal Director Austria)

Gabriele Bergler (Digital and Technology Platform Director)

Coca-Cola HBC Österreich ist der einzige Distributor für die bekannten Marken Coca-Cola, Fanta und Sprite in Österreich. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen auch:

Römerquelle

Fuze Tea

die Bio-Marke Honest

Cappy

Mezzo Mix

Powerrade

Kinley

Energy Drinks wie Topo Chico und Monster

Mit 60.000 Kunden aus Lebensmittelhandel und Gastronomie und knapp 5.600 Kaltgetränkeautomaten ist Coca-Cola zudem der größte Getränkehersteller Österreichs im stationären Handel.

Marktanteil in Österreich

Mit knapp 55 % Marktanteil bei Cola-Getränken ist die ursprüngliche Coca-Cola nach wie vor klarer Marktführer in diesem Getränkesegment - der ewige Konkurrent Pepsi Cola kommt auf deutlich geringere Marktanteile von knapp 6 %. Im Gesamtmarkt der Limonadengetränke ist Coca-Cola ebenfalls Spitzenreiter – gefolgt vom hauseigenen Produkt Fanta mit 20,8 % Marktanteil (2018).



Vertriebssystem - Das Coca-Cola-System

Kernstück der Unternehmensstruktur und Basis des langanhaltenden Erfolgs ist dabei das sog. “Coca-Cola Konzessionärssystem”. Seit Gründung setzt Coca-Cola auf ein dezentral ausgelegtes und lokal vernetztes Lizenzsystem mit unabhängigen Abfüllbetrieben und Vertriebspartnern. Ziel ist dabei stets, die Produkte auch dort herzustellen, wo sie letztlich verkauft werden.

Innerhalb dieses Systems vergibt Coca-Cola weltweit Lizenzen an regionale Unternehmen, die mit der The Coca‑Cola Company einen Abfüllvertrag abgeschlossen haben. Dieser Vertrag gewährt diesen Konzessionären das Recht, Produkte der The Coca‑Cola Company zu produzieren, abzufüllen und in ihrem jeweiligen Geschäftsgebiet zu vertreiben.

Diese agieren innerhalb ihres Geschäftsbereichs selbstständig - so kann auf regionale Besonderheiten und Anforderungen enorm flexibel, zeiteffizient und zielgerichtet reagiert werden. Dieses System weltweit vernetzter, aber letztlich unabhängiger Lizenznehmer ist innerhalb des globalen Getränkemarkts einzigartig und Grundlage für den fortlaufenden Geschäftserfolg.



Die Stärken von Coca-Cola

Marke

Wie bereits im Kapitel "Die Marke Coca-Cola" erläutert, profitiert "The Coca-Cola Company" von der starken Marke Coca-Cola. Die einzigartige Markenidentität und globale Bekanntheit ist ein wesentlicher Pluspunkt für das Unternehmen.



Auch Kundentreue spielt eine wichtige Rolle. Coca-Cola-Kunden bleiben dem Produkt überwiegend treu.

Reichweite

Coca-Cola vertreibt seine Produkte in mehr als 200 Ländern. Insgesamt führt der Konzern über 200 Marken mit mehr als 2.800 verschiedenen Produkten weltweit.

Marktanteil

In Sachen Marktanteil hat die Coca-Cola Company mit 46% die Nase vor PepsiCo mit rund 26% (im Jahr 2021)

Die Schattenseiten von Coca-Cola

Mangelnde Diversifizierung

Verglichen mit dem Konkurrenten Pepsi, weist The Coca-Cola Company eine geringere Produktdiversifizierung auf.. Während Pepsi viele Snackprodukte wie Lays und Kurkure auf den Markt gebracht hat, konzentrierte sich Coca-Cola auf den Getränkesektor.

Zucker - gesundheitlicher Aspekt

Kohlensäurehaltige Getränke sind eine der Hauptquellen für die Aufnahme von Zucker. Bei übermäßigem Konsum kann es zu Gesundheitsproblemen wie Fettleibigkeit und Diabetes kommen.

Ein Glas oder eine Dose mit 250 ml Coca-Cola enthält 27 Gramm Zucker.

Mit Coca-Cola Zero Sugar oder Coca-Cola light reduzierte der Konzern den Zuckergehalt.

Warum man nicht ganz auf die Zuckerzugabe verzichte, beantwortet der Konzern auf der Unternehmenswebsite wie folgt: "Weil es um Wahlfreiheit geht! Je mehr Optionen wir unseren Kunden abgestimmt auf ihre Bedürfnisse, ihren Lebensstil und ihre geschmacklichen Vorlieben anbieten können, desto zufriedener sind wir."

Plastik und Verpackung

Im TearFund-Bericht 2020 wurde Coca Cola als eine der vier weltweit größten Verbrauchermarken genannt, die durch die Verwendung von Einweg-Plastikflaschen in hohem Maße zur globalen Erwärmung und zu Kohlenstoffemissionen beitragen.

Coca-Cola vs. Pepsi

Der Konkurrenzkampf zwischen Coca-Cola und Pepsi-Cola wird als sogenannter "Cola-Krieg" bezeichnet. Dabei ist zu betonen: Der Wettkampf ist fair.

Die Ursprünge dieser Rivalität liegen in den 1970er Jahren. Als beide Unternehmen ihre Produkte vergleichend bewarben.

Umsatz & Marktanteil - Was sagen die Zahlen der Rivalen?

Die Coco-Cola Company verzeichnete 2022 einen Umsatz von 42,84 Milliarden US-Dollar, PepsiCo einen Umsatz von rund 86,4 Milliarden US-Dollar.

Anders sieht es in puncto Marktanteil aus. Hier hatte die Coca-Cola Company mit 46% die Nase vor PepsiCo mit rund 26% (im Jahr 2021)

Hat Coca‑Cola den Weihnachtsmann erfunden?

Nein. Santa Claus basiert auf dem heiligen St. Nikolaus, der im 4. Jahrhundert im Gebiet der heutigen Türkei lebte.

Aber warum verbindet man Coca-Cola mit dem Weihnachtsmann? Ein sehr geschickter Marketingschachzug. Das Unternehmen schreibt auf der Website folgende Entstehungsgeschichte:

"The Coca‑Cola Company liess sich 1931 von verschiedenen Weihnachtsfiguren inspirieren und verhalf dem heutigen Weihnachts-Botschafter zu seinem charakteristischen Aussehen. Die heutzutage bekannte Figur des Coca‑Cola Santa Claus gibt es bereits seit 1931 und zum Leben erweckt hat diese Figur der Künstler Haddon Sundblom. Er gab dem Weihnachtsmann seinen freundlichen Gesichtsausdruck, den weißen Bart und kleidete ihn in Coca‑Cola-Rot."

Emotionen, ein Gefühl von Zusammenhalt, Freude - Das sind Attribute, die The Coca-Cola Company gerne mit Coca-Cola verbindet. Slogans, die diese Strategie verdeutlichen, waren:



"Real Magic"

"Together tastes better"

"Taste the feeling"

"Life tastes good"

"The Coke side of life"

"Open happiness"

Daher ist es nicht verwunderlich, wenn Coca-Cola sich dem Thema "Weihnachten" verschrieben hat. Der Weihnachtsmann, wie auch die Coca-Cola-Weihnachtstrucks, bedienen diese Themenfelder ganz hervorragend.

