Wesentlichen Anteil dabei haben die von Rasche selbst entworfenen Bühnenkonstruktionen, ausgestattet mit tonnenschweren Laufbändern, Stahlkäfigen, Drehscheiben oder, wie zuletzt bei seiner „Iphigenie auf Tauris“ für das Wiener Akademietheater, mit einer neun Meter großen Lichtskulptur. Es sind requisitenfreie, leere Räume, aber technisch komplexe Bühnen, auf denen sich die Spieler:innen nach Rasches exakter Schrittchoreografie in konstanter Bewegung befinden und sich, oftmals mit Gurt gesichert, im Takt der Technik und zumeist eines Schlagwerks am Text abarbeiten, in exakt akzentuierter Sprechweise, die starke Sogkraft entwickelt.

Spätestens seit seiner „Räuber“-Inszenierung am Münchner Residenztheater 2016, die Schillers Sprache neue Wirkung verlieh und von der „Süddeutschen Zeitung“ als eine Arbeit, „die steil und gesamtkunstwerklich kühn aus dem Normalspielbetrieb herausragt“, gefeiert wurde, wird der Regisseur in seiner radikalen Formstrenge als ästhetischer Revolutionär in der Nachfolge eines Einar Schleef oder Robert Wilson gefeiert. Viermal war der Nestroy-Preisträger bereits zum Berliner Theatertreffen eingeladen.

Zum zweiten Mal arbeitet er schon in Epidauros, wo jeden Abend über 10.000 Besucher:innen in das Amphitheater strömen. Nach der ersten gigantischen Outdoorerfahrung mit „Agamemnon“ 2022 sei er diesmal schon entspannter in den intensiven Probenprozess zwischen altgriechischer Mythologie und neugriechischen Strukturen gegangen, erzählt er. Die Intensität des Erlebnisses, bei der man jeden Schritt hört, den der Chor durch den Sand setzt, sei beeindruckend. Ein Jahr hat Ulrich Rasche an seiner „Antigone“ gearbeitet, die er mit dem Ensemble auf Griechisch am 27. Juni zur Premiere bringt.

Seit fast zwei Jahren laufen bereits die Vorbereitungen für die Umsetzung seiner Operninszenierung für Salzburg. Sein Opernregiedebüt gab Rasche bereits 2022, wo er „Elektra“ von Richard Strauss am Grand Théâtre de Genève in einem fast zwölf Tonnen schweren Stahlturm, der sich ständig drehte, spektakulär in Bewegung setzte. Die Inszenierung erhielt den „Oper! Award“ für die beste Bühne des Jahres.

Gleich nach der Premiere in Epidauros, Ende Juni, wird Ulrich Rasche in Salzburg erwartet, wo die Fertigstellung seiner aufwendigen Bühnenkonstruktion für „Maria Stuarda“ in den Werkstätten bereits auf Hochtouren läuft.