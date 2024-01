Produktivitätskiller Micromanagement

Tobias Hagenau :

Die klarsten Anzeichen sind 1) wenn alle relevanten Ideen und Innovationen vom mir selber ausgehen. Das ist meistens kein Zeichen, dass im Team keine Ideen entstehen, sondern dass ich als Führungskraft keinen Freiraum für sie gebe. 2) Wenn jedes Arbeitsergebnis des Teams nochmal über meinen eigenen Schreibtisch gehen muss, bevor es in die Umsetzung gehen darf. Das ist in der Regel ein Anzeichen von mangelndem Vertrauen in die Fähigkeiten des Teams und Angst loszulassen. 3) Wenn meine Briefings an mein Team nicht nur die Fragen nach dem Warum? Und dem Was? beantworten, sondern auch das Wie? ganz klar vorgeben.