Navigating Tomorrow: Nachhaltigkeit, eine unverhandelbare Konstante

Vladimir Preveden ist Experte für strategische Unternehmenstransformation und hat in dieser Rolle mehr als 200 Unternehmen im DACH-Raum sowie in Zentral- und Osteuropa begleitet. Nach 20 Jahren bei Roland Berger, einen Großteil davon in unterschiedlichen Managementfunktionen, ist er seit einigen Jahren selbstständig und fokussiert sich auf Themen der strategischen Resilienz und Nachhaltigkeitstransformation. Zusätzlich zu seiner Tätigkeit für Unternehmen unterrichtet er auch an der WU Executive Academy in Wien.