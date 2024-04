Change-Management: 7 Tipps zur Umstrukturierung von Teams

Achten Sie im Gespräch darauf, dass sie nicht über das Vorhaben selbst debattieren. Die Neuformierung der Teams ist aus den Gründen A, B und C beschlossen und wird realisiert. Das steht fest! Binden Sie die Mitarbeiter aber soweit möglich in die Projektgestaltung ein. Denn je mehr Ideen von ihnen in den Change einfließen, umso stärker identifizieren sie sich mit ihm. Erörtern Sie mit ihnen zum Beispiel:

Wie sorgen wir dafür, dass im neu formierten Team ein echter Teamspirit entsteht?

Wie verständigen wir uns auf neue Regeln der Zusammenarbeit?

Wie gehen wir mit den Irritationen um, die in der Anfangszeit gewiss entstehen?

Wie checken wir im Prozess, ob wir wirklich auf dem Weg sind, das Ziel, „effizienter“, „kundenorientierter“ zu werden, zu erreichen?