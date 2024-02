Passives Einkommen aufbauen: Realistische Wege für vermögende Anleger

REITs und das Crowdfunding sind Möglichkeiten, um in Immobilien zu investieren, ohne eine Immobilie direkt zu besitzen. Ein Real Estate Investment Trust (REIT) ist häufig ein Vermieter von Immobilien. Sie können aber auch Finanzier, Händler oder Verwalter von Immobilien sein. In Deutschland sind beispielsweise Alstria Office REIT, Deutsche Konsum REIT, Fair Value REIT und Hamborner REIT börsennotiert. REITs unterliegen steuerlichen Vergünstigungen, abhängig von der Steuergesetzgebung des jeweiligen Heimatlandes. Im Gegenzug müssen sie einige Auflagen erfüllen. Dazu gehört, dass sie den überwiegenden Teil ihrer Erträge an die Aktionäre ausschütten müssen. Die Mindestausschüttung ist von Land zu Land unterschiedlich. Sie liegt in den meisten Ländern zwischen 80 und 100 Prozent.

Beim Crowdfunding kann man in ein Projekt investieren. Der Mindesteinsatz ist in der Regel gering. Es gibt jedoch Risiken. Ein Totalverlust ist nicht ausgeschlossen. Wichtig ist, die Details eines Projekts zu prüfen, um das Risiko einschätzen zu können. Eventuell verteilt man sein Kapital auf mehrere Projekte, um das Risiko zu streuen. In Österreich gibt es einige Crowdfunding-Anbieter wie ReCrowd, wo man schon ab 250 Euro in Projekte beispielsweise in Wien investieren kann. Nach den stark gestiegenen Zinsen sind einige Bauträger in Schwierigkeiten geraten, weil sich ihre Finanzierungskosten verteuert haben. Als Warnung kann man die Insolvenz der Signa-Holding von René Benko sehen. Banken sind vorsichtiger geworden, seitdem der Immobilienmarkt beginnt, sich abzukühlen.