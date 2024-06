EZB hat die Zinswende eingeleitet: Leitzins um 0,25 Punkte auf 4,25 Prozent gesenkt

Für Analysten kam der Zinsschritt nicht unerwartet. "Wir sind bereits im Dezember 2023 davon ausgegangen, dass die EZB im Juni ihre Zinsen wird", sagte Erste-Group-Chefanalyst Fritz Mostböck zur APA. "Und wir erwarten für heuer noch drei Zinssenkungen im September, Oktober und Dezember um jeweils 25 Basispunkte." Allerdings hänge dies auch von wirtschaftlichen Faktoren ab, erklärte der Chefanalyst.

Warf man der EZB früher vor, bei den Zinsanhebungen zu zögerlich gewesen zu sein, so habe sie diesmal vorausschauend gehandelt, auch wenn die Inflation in der Eurozone zuletzt wieder von 2,4 auf 2,6 Prozent gestiegen sei. Bis die Zinssenkung in der Wirtschaft ankomme, dauere es sechs bis acht Monate, so Mostböck. Allerdings wirke sich die Zinssenkung zuvor auf das Geschäftsklima positiv aus, merkte der Ökonom weiters an.

Matthias Reith, Senior-Ökonom bei Raiffeisen Research, wies in einer Analyse auf einen anderen Aspekt hin: Da die Österreicher beim Sparen gerne auf Nummer sicher gingen, so Reith, seien im Vorjahr 36 Prozent der Ersparnisse auf Sparbüchern, Festgeld-, Tagesgeld- und Girokonten gelegen. Durch die Zinswende profitierten die Haushalte in den Jahren 2022 und 2023 von den steigenden Zinsen, die in diesem Zeitraum im Schnitt 729 Euro pro Haushalt brachten. Dennoch erlitten sie Kaufkrafteinbußen. Reith verwies auf die niedrige Aktienquote in Österreich.

Andere Länder wie Finnland mit einer Aktienquote von 30 Prozent hätten in den vergangenen zehn Jahren hingegen ein reales Plus von 3 Prozent jährlich erzielt. Aber auch griechische und irische Haushalte hätten die Kaufkraft steigern können.