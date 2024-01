Wetten auf die Zinswende: EZB-Vertreter mahnen zur Geduld

Währungshüter der Europäische Zentralbank (EZB) lassen sich hinsichtlich der möglichen ersten Zinssenkung nicht in die Karten schauen. Mehrere Euro-Wächter verwiesen am nun unter anderem auf Unsicherheiten bezüglich der Inflation sowie auf noch ausstehende zentrale Daten. Am Finanzmarkt wird dagegen auf eine rasche Zinswende gesetzt.

Aktuell wird dort mit einer Wahrscheinlichkeit von 23 Prozent davon ausgegangen, dass die EZB bereits im März erstmals wieder die Zinszügel lockern wird. Für eine Zinssenkung im April wird die Wahrscheinlichkeit sogar bereits mit 93 Prozent taxiert.

Frankreich Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau sagte zum Zinskurs am Dienstag lediglich, dass die EZB die Schlüsselsätze dieses Jahr wahrscheinlich wieder nach unten setzen wird. "Sofern es keine großen Überraschungen gibt - wir blicken in den Nahen Osten - wird unser nächster Schritt eine Senkung sein, wahrscheinlich dieses Jahr", sagte er in einer Diskussionsrunde auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. "Ich werde mich zur Jahreszeit nicht äußern," fügte er hinzu. Zu Bloomberg TV sagte er, die EZB solle nicht übereilt handeln. "Wir sollten geduldig sein, sollten geduldig genug sein."