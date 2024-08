DORA-Verordnung: Die EU-Verordnung zur digitalen Sicherheit und Resilienz im Finanzsektor

FMA begleitet die Unternehmen bei der Umsetzung sehr eng

„Die FMA hat bereits vor geraumer Zeit einen Aufsichtsschwerpunkt auf die Herausforderungen dieser neuen Regulierung gelegt und begleitet die beaufsichtigten Unternehmen wie auch Drittanbieter hier sehr eng,“ so der FMA-Vorstand weiter. So hat die FMA in den vergangenen Jahren eine Vielzahl an innovativen Aufsichtsinstrumenten entwickelt, die in der „FMA Cyber Security Toolbox“ zusammengefasst sind. In der Analyse zur „Austrian Digital Landscape“ evaluiert und prüft die FMA den Grad der Digitalisierung des Geschäftsbetriebs sowie die operationale Resilienz (IT-Infrastruktur, IKT-Verflechtungen, Maßnahmen zur Prävention und Detektion von Cybervorfällen und Betriebsstörungen) der Unternehmen auf dem österreichischen Finanzmarkt. Überdies bietet die FMA in zahlreichen Veranstaltungen beaufsichtigten Unternehmen und Stakeholdern laufend einen strukturierten Dialog zu allen Fragen betreffend DORA an.