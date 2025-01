Die Wahrheit über die größten Mythen zum AI Act

Dr. Axel Anderl :

Das ist ein komplexes Thema. Dass ein Betreiber für seine Lösung haftet, ist natürlich klar. Aber der Betreiber sitzt in der Regel in den USA oder, wenn ich Pech habe, in China. Für den, in dessen Recht durch einen Programmierfehler eingegriffen wird, ist das zwar uninteressant, aber die Chancen, von einem US-Anbieter eine Entschädigung zu erhalten, sind gering. In China liegen sie bei null. Aber ein europäischer Geschädigter wird versuchen, den zu klagen, der das KI-Programm eingesetzt hat. Und da ist die Rechtsordnung ziemlich brutal. Sie ermöglicht nämlich das große Einfallstor über das Urheberrecht. Da ist jeder Eingriff verschuldensunabhängig. Sprich: Man weiß gar nicht, dass ein Text oder ein Bild durch KI von einem Autor oder Fotografen ungerechtfertigt übernommen wurde, und arbeitet mit dem Ergebnis. Der Autor des Ursprungswerks erkennt das und kann klagen – ganz verschuldensunabhängig und rein deswegen, weil sein Werk genutzt wurde. Das führt zu einer Unterlassungsklage und einem Anspruch auf angemessenes Entgelt. Das ist jener Betrag, den er bekommen hätte, wenn er seine Zustimmung erteilt hätte. Wenn dann noch ein Verschulden vorliegt, erhöht sich der Anspruch auf das Doppelte des angemessenen Entgelts. Man kann sich auf ein KI generiertes Ergebnis also nicht so einfach verlassen. Das ist genauso wie bei Wikipedia oder Google. Daran sieht man auch, wie wichtig Medienkompetenz ist. ChatGPT von OpenAI ist kein Nachschlagewerk. Es berechnet mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, was die richtige Antwort ist, ob die plausibel ist, muss man überprüfen.