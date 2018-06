Reisetipp: Sicher Geld abheben im EU-Ausland

Schon seit Anfang 2015 ist es nicht mehr möglich, außerhalb der EU mit der Bankomatkarte Geld abzuheben – es sei denn, man deaktiviert das sogenannte „GeoControl“. Hier erfahren Sie, wie Sie Bankomat- und Kreditkarte im Urlaub und auf Geschäftsreise richtig verwenden.

In den vergangenen Jahren hat sich vor allem im EU-Ausland eine neue Art des Betrugs weit verbreitet: Das "Skimming" von Bankomat-Karten. Kriminelle haben dabei Bankomaten so manipuliert, dass sie die Magnetstreifen und die PIN-Codes der verwendeten Bankomatkarten auslesen konnten. Mit diesen Daten können sie daraufhin Duplikate erstellen, mit denen die Verbrecher Geld von den Konten ihrer Opfer abheben können.

Um dies zu verhindern, haben Österreichs Banken das sogenannte „GeoControl“ eingeführt: die Bankomatkarten der österreichischen Bankkunden funktionieren nur noch in der EU und in ausgewählten Nicht-EU-Ländern – in den meisten Ländern in Afrika, Asien oder Amerika kann die Karte standardmäßig nicht mehr verwendet werden.

In diesen Ländern müssen Sie GeoControl nicht explizit deaktivieren. © http://www.raiffeisen.at/

Wer also auf Urlaub in Länder wie Thailand, Australien oder Südafrika fährt und dort seine Bankomatkarte verwenden will, der muss GeoControl vorher deaktivieren, um dort an Bargeld zu kommen. Das tut man entweder über das Ebanking der eigenen Bank mit wenigen Klicks, über die Service-Hotline der Bank oder direkt in der Filiale. Laut Angabe der Banken ist die Deaktivierung des Geoblocking auch möglich, wenn man sich bereits im Ausland befindet.

Für die Deaktivierung kann ein Anfangs- und Endzeitpunkt (am besten der letzte Urlaubstag) festgelegt werden; nach drei Monaten wird das GeoControl aus Sicherheitsgründen aber automatisch wieder aktiviert. Wer länger als drei Monate im Ausland bleibt, der sollte dies mit einem Mitarbeiter in der Filiale besprechen.

Checkliste für die Kreditkarte

Neben der Deaktivierung des GeoControl sollten Reisende auch eine Checkliste für ihre Kreditkarte abarbeiten – sonst gibt es im ungünstigsten Fall eine böse Überraschung im Urlaub, wenn die Karte nicht funktioniert oder sich bei Verlust nicht sperren lässt.

Richtig reisen mit Karte