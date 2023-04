ARTIKEL-INHALT

Was ist Fiverr?

Fiverr ist ein Online-Marktplatz für digitale Dienstleistungen. Die Anbieter, Freelancer kommen aus der ganzen Welt.

Die Idee von Fiverr ist: Die Beauftragung von Freelancern von Kund:innen zu optimieren und einfach zugänglich zu gestalten. „Eine Art Ebay-Kleinzeigen für Kreative“, so der Vergleich auf der Firmenwebsite.



Angeboten wird eine Vielzahl von – überwiegend digitalen – Dienstleistungen. Beispielsweise: WordPress-Design, Logodesign, Texterstellungen, Video-Produktion, Website-Entwicklung oder E-Commerce-Marketing.

Das Unternehmen wurde 2010 von Micha Kaufman und Shai Wininger in Tel Aviv, Israel gegründet.

Die Unternehmer wollten einen Marktplatz aufbauen, auf dem jeder beliebige "Mikro-Gig" (kleinere Dienstleistungen) angeboten werden kann.

„Als Unternehmer waren wir immer auf die Hilfe anderer angewiesen. Diese Hilfe erforderte jedoch selten eine Einstellung auf Vollzeit- oder auch nur Teilzeitbasis – und es war schwer passende Talente zu finden“, wird Micha Kaufmann auf der Fiverr-Website zitiert.

Laut Hochrechnungen von Similarweb verzeichnet Fiverr.com rund 60 bis 70 Millionen Visits pro Monat. Die User:innen kommen dabei aus der ganzen Welt – rund ein Viertel kommt dabei aus den USA.

Im Jahr 2021 verbuchte Fiverr einen Umsatz von 298 Millionen US-Dollar und beschäftigte 787 Menschen.

Fiverr hat Büros in Tel Aviv, Berlin und New York City.

Was ist Fiverr Business?

Fiver Business unterscheidet sich von dem Marktplatz insofern, als es größere Teams und Unternehmen ansprechen soll und eine individuelle Freelance-Plattform zur Verfügung stellt.

"Mit unserem Business-Tool können Sie alle Ihre Projekte, Kommunikation, Lieferungen und Budgetierung in einem Dashboard organisieren und verwalten. Sie können eine Zahlungsmethode für Teammitglieder freigeben, Ihre bevorzugten Verkäufer speichern und freigeben, um schnell darauf zugreifen zu können, und einen speziellen Fiverr Business Success Manager kontaktieren, der Ihnen bei der Suche nach den richtigen Verkäufern hilft."

Verkäufer bzw. Freelancer, die im Fiver Business gelistet sind, werden in der Sichtbarkeit bevorzugt. So steigt für sie die Chance, von größeren Unternehmen engagiert zu werden und in umfangreichere Projekte involviert zu werden.

Woher kommt der Name Fiverr?

Der Name Fiverr steht für 5 (five) US-Dollar. Dienstleistungen, die bei Fiverr "Gig" genannt werden, werden auf der Plattform bereits für fünf Dollar angeboten.

Insbesondere zur Anfangszeit wurden zahlreiche Dienstleistungen um 5 Dollar angeboten. Heute liegen die durchschnittlichen Transaktionskosten höher.

Was ist ein Fiverr Gig?

Dienstleistungen, Angebote werden bei Fiverr "Gig" genannt.

Wie funktioniert Fiverr?

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Plattform zu nutzen:

Als Verkäufer / Freelancer

Als Käufer / Auftraggeber

Dienstleistungen - "Gigs" - sind unterschiedlichen Kategorien zugeordnet. Bei Fiverr gibt es aktuell neun Kategorien

Grafik & Design

Digitales Marketing

Text & Übersetzung

Video & Animation

Musik & Audio

Programmierung & Technik

Fotografie

Business

KI-Services

"Bei der Erstellung von Services (Dienstleistungen) können Verkäufer ihren Startpreis wählen. Verkäufer können noch einen Schritt weiter gehen und den Käufer Service-Pakete anbieten, indem sie Service-Pakete verwenden. Diese enthalten mehrere Preisspannen und die Verkäufer können den Käufern verschiedene und maßgeschneiderte Servicepakete anbieten. Auf diese Weise können Käufer aus dem gesamten Angebot nach ihren eigenen Bedürfnissen auswählen", heißt es auf der Fiverr-Website.

Wie verwende ich Fiverr als Käufer / Auftraggeber ? Kaufen auf Fiverr

Wenn Sie sich kostenlos auf Fiverr registrieren, sind Sie im ersten Schritt als Käufer angemeldet.

Sie können dann die gewünschte Kategorie anwählen oder die Suchfunktion wählen, um einen passenden Gig zu finden.

Die Suche kann präzisiert werden und folgende Parameter eingestellt werden: Optionen, Verkäuferdetails, Budget, Lieferzeit, Pro-Dienstleistungen (ausgewählte Expert:innen), lokale Verkäufer, Verkäufer online

Schauen Sie sich die Arbeitsproben des Freelancers genau an - lesen Sie sich auch Kund:innenrzensionen durch.

Sollten Sie kein passendes Angebot finden, besteht die Möglichkeit, dass sie Freelancer auch direkt kontaktieren können und diesen konkrete Aufträge erteilen.

Füllen Sie die Anforderungen für Ihren Gig, Ihren Auftrag aus. Je präziser das Projekt beschrieben wird, umso besser.

Wenn Sie einen Auftrag erteilen wollen, klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Jetzt bestellen".

Warten Sie auf das Ergebnis des Verkäufers, Freelancers; der Fortschritt des Auftrags kann auf Fiverr verfolgt werden.

Was muss ich bei Fiverr bezahlen?

Mobil lassen sich die Aufträge wie folgt bezahlen: PayPal oder mit Kreditkarte.

Wichtig zu wissen: "Käufer zahlen Fiverr im Voraus. Wenn ein Auftrag erfolgreich ausgeliefert und abgeschlossen ist, erhalten Verkäufer 80 % des gesamten Auftragswertes."

Zudem fallen Servicegebühren in Höhe von 5,5% an.

Konkret heißt es dazu von Fiverr: " Die Gebühren für Dienstleistungen werden zum Zeitpunkt des Kaufs hinzugefügt, wo der Käufer den Gesamtbetrag, den er zu zahlen hat, einsehen und akzeptieren kann. Diese Gebühren decken die Verwaltungsgebühren ab.

Die Dienstleistungsgebühr wird bei jeder Zahlung erhoben. Wenn du während deines Auftrags den Hauptkauf tätigst, dann ein Service-Extra hinzufügst und dann dem Verkäufer ein Trinkgeld gibst, wird bei jeder Zahlung eine Dienstleistungsgebühr erhoben.

Dienstleistungsgebühren betragen 5,5 % des Kaufbetrags. Für Käufe unter 50 $ wird eine zusätzliche Gebühr für Kleinaufträge in Höhe von 2 $ erhoben."

Wie verwende ich Fiverr als Freelancer / Verkäufer ? Verkaufen auf Fiverr

Wie kann ich meine Dienstleistung auf Fiverr anbieten?

Legen Sie sich ein Verkäuferprofil an. Eine ausführliche Beschreibung, wie das funktioniert, finden Sie hier auf der Fiverr-Website.

Stellen Sie Ihre Dienstleistung vor. Dieser Schritt kann nicht über die mobil-Version durchgeführt werden.

Geben Sie Ihrem "Gig" einen Titel, ordnen sie die Dienstleistung einer Kategorie zu, fügen Sie Gig-Metadaten (zustäzliche Informationen) hinzu und wählen Sie Schlüsselwörter aus, die es potenziellen Auftraggeber:innen erleichtert, Sie in der Suche zu finden.

Legen Sie einen Preis für Ihre Dienstleistung fest. Fiverr ermöglicht es zudem, Pakete zu erstellen. Heißt, Sie schnüren verschiedene Preismodelle.

Geben Sie eine Lieferzeit an, innerhalb jener das Produkt, der Dienst erfolgreich abgeschlossen werden soll.

Je nachdem, welche Dienste Sie anbieten, kann es sein, dass Fiverr Ihre Qualifikationen überprüfen möchte. Eine Freischaltung des Profils erfolgt durch Fiverr.

Wie werden Freelancer bei Fiverr bezahlt?

Käufer:innen zahlen im Voraus. Das heißt aber nicht, dass die Verkäufer, das Geld umgehend erhalten. Fiverr behält es sich vor, die entsprechende Summe 14 Tage einzubehalten, bis sichergestellt ist, dass der Kunde, die Kundin, mit der Arbeit zufrieden ist.

Sobald die Transaktion freigeschaltet wird, sehen Freelancer die Summe unter dem Menüpunkt Verdienst.

Wie bereits oben, unter der Überschrift "Was muss ich bei Fiverr bezahlen?" erwähnt, behält Fiverr eine sogenannte "Take Rate" ein. Als "Take Rate" wird ein Anteil an einer Transaktion bezeichnet, die das jeweilige Unternehmen einbehält.



Bei Fiverr liegt diese Take Rate bei 20%. Im Vergleich mit anderen Unternehmen wie Uber, Etsy etc. ein durschnittlicher Prozentsatz.

Hinzu kommen Dienstleistungsgebühren in Höhe von 5,5 % des Kaufbetrags. Für Käufe unter 50 $ wird eine zusätzliche Gebühr für Kleinaufträge in Höhe von 2 $ erhoben."

Wie kann ich das verdiente Geld abheben?

Sie können das verfügbare Fiverr-Geld mit PayPal, der Fiverr Revenue Card oder per Banküberweisung abheben.

Wie muss ich meine Einnahmen auf Fiverr.com in Österreich versteuern?

Diese Frage ist allgemein nicht zu beantworten, da es darauf ankommt, wie der Dienst genutzt wird.

Wer als Student:in, Arbeitnehmer:in oder Pensionist:in etwas dazu verdienen will, sollte sich genau informieren, ob und wie viel davon der Staat kassiert und ob dadurch nicht staatliche Leistungen gefährdet sind.

Lesen Sie dazu unseren ausführlichen Artikel "Zuverdienst: So tappen Sie nicht in die Steuer- und SVS-Falle"

Wer mit Fiverr jedoch hauptberuflich arbeiten möchte, der muss folgendes beachten:

Als Freelancer sind Sie bei keinem Unternehmen angestellt, Sie arbeiten selbstständig.

Die wesentlichen Steuern für Freelancer in Österreich sind: Einkommenssteuer & Umsatzsteuer

Das steuerfreie Basiseinkommen beträgt für Selbstständige 11.000 Euro.

Wenn der Gesamtumsatz eines Unternehmens in einem Jahr nicht mehr als 35.000 Euro netto beträgt und das Unternehmen in Österreich betrieben wird, besteht eine Befreiung von der Umsatzsteuer.

Mehr Information zur Einkommenssteuer gibt es hier

Mehr Information zur Umsatzsteuer gibt es hier

Melden Sich sich bei der Sozialversicherung an

Melden Sie sich beim Finanzamt an

Tipp: Beratungsgespräche mit der Wirtschaftskammer (WKO) können in puncto Freelance-Arbeit hilfreich sein.

Die Fiverr-Aktie

Am 13. Juni 2019 ging Fiverr an die New Yorker Börse. Ausgabepreis damals: 21 US-Dollar pro Aktie.

FIVERR INTERNATIONAL LTD ISIN: IL0011582033

Die Aktie im Verlauf der letzten Jahre.

Fiverr-Chart © Screenshot/bankdirekt.at

Alternativen zu Fiverr

Es gibt zahlreiche Projektbörsen für Freelancer aus den unterschiedlichsten Bereichen.

Eine Auswahl:

Vorteile und Nachteile von Fiverr

Vorteile

Etablierte Plattform

Große Auswahl an verschiedenen Dienstleistungen

Zugängliche Website, selbsterklärende Bedienung

Rasche Umsetzung von tasks

Fiverr erstellt automatisiert Rechnungen

Möglichkeit etwas Geld nebenher zu verdienen

Nachteile