Einkommensteuer-Senkung: So profitieren Sie von der Steuerreform

Durch die ökosoziale Steuerreform wird die Einkommensteuer sukzessive ab 2022 bis 2024 schrittweise gesenkt. Je nach Einkommen bewirkt das eine jährliche Steuerentlastung von bis zu 1.230 Euro pro Person. Ab welchem Einkommen in welcher Höhe und in absoluten Beträgen eine Steuersenkung erwarten kann. Die Details.

2020 gab es in jüngster Zeit eine erste Steuersenkung. Nun folgte durch die ökosoziale Steuerreform 2022 die nächste Reduktion der Einkommensteuersätze. Damit soll die kalte Progression etwas abgefangen werden. Steuerberater Lukas Decker, bei TPA Steuerberatung, fasst die wichtigsten Punkte diesbezüglich für die Einkommensteuer und Lohnsteuer zusammen.

Was sich bei den Steuersätzen 2020 geändert hat

Zunächst ein Blick in den Rückspiegel. Vor zwei Jahren wurde der Eingangssteuersatz für Einkommen von 11.000 bis 18.000 Euro von 25 Prozent auf 20 Prozent reduziert und sorgte damit für eine Steuerentlastung von jährlich bis zu 350 Euro . Von dieser Entlastung haben jene voll profitiert, die ein jährliches Einkommen über 18.000 Euro erzielen – das entspricht einem Brutto-Monatsgehalt von rund 1.800 Euro.

Welche Senkungen ab 2022 schrittweise umgesetzt werden

Die erst kürzlich beschlossenen Änderungen betreffen Personen mit einem steuerlichen Einkommen von 18.000 bis 60.000 Euro pro Jahr.

Der Steuersatz für Einkommen von 18.000 bis 31.000 Euro reduziert sich von 35 Prozent auf 30 Prozent ;

bei Einkommen von 31.000 bis 60.000 Euro erfolgt eine Senkung von 42 Prozent auf 40 Prozent .

Diese Anpassungen werden schrittweise ab heuer wirksam und bewirken eine stufenweise Entlastung von der Einkommensteuer bis 2024.

Einkommen zwischen 18.000 Euro und 60.000 Euro werden steuerlich entlastet

Ab 2022 die Steuern bis 2024 um bis zu fünf Prozent vom Jahr 2021 gemessen, gesenkt. Am höchsten ist die Entlastung bei Einkommen zwischen 18.000 und 31.000 Euro mit 2,5 Prozent . © TPA Steuerberatung

Wer die Entlastung besonders deutlich spüren wird

Der bisher gültige Steuersatz in Höhe von 35% reduziert sich schrittweise auf 32,5% im Jahr 2022 und auf 30% im Jahr 2023. Dadurch ergibt sich eine Steuerersparnis von bis zu 325 Euro für heuer sowie von bis zu 650 Euro für nächstes Jahr . Die Entlastung wird für alle spürbar, die ein Bruttogehalt von mindestens 1.800 Euro beziehen. Bei einem monatlichen Bruttobezug von etwa 3.200 Euro wird die Entlastung voll spürbar und bedeutet, dass das Nettoeinkommen im Jahr 2022 um 325 Euro und 2023 um 650 Euro steigt.

Personen, die ein Bruttogehalt über 3.200 Euro beziehen, profitieren ab 2023 zusätzlich von der Senkung der nächsten Tarifstufe . Aktuell gelangt auf Einkommensteile von jährlich 31.000 bis 60.000 Euro ein Steuersatz von 42% zur Anwendung. Dieser wird in den nächsten beiden Jahren schrittweise auf 41% und dann 40% gesenkt und bewirkt eine steuerliche Entlastung von bis zu 290 Euro im Jahr 2023 und bis zu 580 Euro in 2024 . Personen mit einem monatlichen Bruttogehalt von rund 6.050 Euro werden von der Steuersenkung voll profitieren, Bezieher von einem Bruttogehalt zwischen 3.200 und 6.050 Euro anteilig.





Es profitieren all jene von der Steuersatzsenkung, die ein monatliches Bruttogehalt ab 1.800 Euro beziehen.



Beide Steuersatz-Änderungen zusammen bedeuten eine maximale Erhöhung des jährlichen Nettoeinkommens von 325 Euro im heurigen Jahr, 940 Euro im nächsten Jahr und 1.230 Euro ab 2024. "Es profitieren all jene von der Steuersatzsenkung, die ein monatliches Bruttogehalt ab 1.800 Euro beziehen", so TPA Steuerberater Decker. Die Entlastung fällt bei einem höheren Verdienst jedoch größer aus, da hier ja auch die kalte Progression viel stärker wirksam wird. So wird die Steuerentlastung bei einem monatlichen Bruttogehalt von etwa 6.050 Euro voll ausgeschöpft und bedeutet 2024 ein „berechnetes“ Plus von 1.230 Euro.



Die Auswirkungen in absoluten Beträgen: Bis zu 1.230 Euro im Jahr bis 2024 weniger Steuern zahlen

Je höher das Gehalt, umso höher die Entlastung in absoluten Beträgen. Wer ein Jahresbruttogehalt von 56.000 Euro bezieht, wird schrittweise bis 2024 um bis zu 1.009 Euro entlastet. 2022 wird die Steuer um bis zu 325 Euro gesenkt. Diese höchste Steuersenkung in absoluten Beträgen erreichen 2022 all jene, die brutto jährlich mehr als 70.000 Euro (14 Mal) verdienen. 2023 steigt die Entlastung kräftig auf bis zu 940 Euro an. © TPA

Was in die Berechnung nicht eingeflossen ist

Diese Aufstellung versteht sich als eine grobe Indikation und rechnet mit den sozialversicherungsrechtlichen Werten von 2022. Die jährlich zu erwartenden SV-Erhöhungen ab 2023 sind naturgemäß nicht eingearbeitet. Das „steuerliche Einkommen“ entspricht den zwölf laufenden Bezügen abzüglich der Dienstnehmerbeiträge an die Sozialversicherung. Weihnachtsremuneration und Urlaubsgeld werden mit sechs Prozent gesondert besteuert und sind nicht enthalten. Allfällige zusätzliche Bezüge (zB Prämien, Boni) wären im steuerlichen Einkommen erhöhend zu berücksichtigen, allfällige abzugsfähige Ausgaben der persönlichen Sphäre (zB Spenden, Kirchenbeitrag) sind noch abzuziehen.

Entlastung könnte von der Inflation rasch wieder vernichtet werden

Wie sich zeigt, tritt eine wesentliche Steuerentlastung erst ab einem monatlichen Bruttobezug von rund 2.500 Euro ein. Diese beträgt ab 2023 gut 300 Euro pro Jahr. "Wie rasch die Entlastung von der Inflation jedoch wieder „aufgefressen“ wird, ist eine andere Frage. Denn die Abschaffung der kalten Progression durch automatische Anpassung der Tarifstufen an die Inflation ist – trotz vieler Diskussionen - weiterhin nicht zu erwarten", so Steuerprofi Decker.