Red Bull mit Rekordergebnis und Rekordinvestition

Red Bull hat im Jahr 2022 Bestmarken in allen Bereichen erzielt. Das Investitionsvolumen für den Red-Bull-Campus in North Carolina wurde auf 1,5 Mrd. Dollar erhöht.

Der Energydrink-Hersteller Red Bull hat im Jahr 2022 Angaben des Unternehmens zufolge an der 10-Milliarden-Euro-Umsatzgrenze gekratzt. 9,68 Milliarden Euro bedeuten ein Plus von 23,9 Prozent gegenüber 2021. Bei den verkauften Dosen wurde mit weltweit 11,9 Milliarden Stück erstmals die 10-Milliarden-Marke geknackt, ein Plus von 18,4 Prozent.

Umsatzentwicklung Red Bull 2015 - 2021 Jahr Umsatz (in Mio. €) +/- ggü. Vorjahr in % 2015 5.902,80 15,51 2016 6.029,20 2,14 2017 6.282,1 4,19 2018 5.540,80 -11,80 2019 6.066,70 9,49 2020 6.307,30 3,97 2021 7.815,60 23,91

Auch beim Betriebsgewinn kündigt das Unternehmen, das seit dem Tod des Unternehmensgründers Dietrich Mateschitz im Oktober 2022 von einem dreiköpfigen Managementteam geleitet wird, Rekordmarken an. 2021 hatte der Vorsteuergewinn des Konzerns 2,3 Milliarden Euro betragen. Red Bull ist nunmehr in 175 Ländern tätig, drei mehr als im Jahr zuvor, und beschäftigt 15.800 Mitarbeiter.

Mitarbeiterentwicklung Red Bull 2015 - 2021 Jahr Mitarbeiter +/- ggü. Vorjahr in % 2015 10.997 5,64 2016 11.865 7,89 2017 11.886 0,18 2018 12.239 2,97 2019 12.736 4,06 2020 12.618 -0,93 2021 13.610 7,86

In den USA, dem mit einem Red-Bull-Umsatzanteil von über 45 Prozent mit Abstand wichtigsten Markt des Getränkeriesen, wird indessen das Volumen für den geplanten Red-Bull- Produktionscampus in North Carolina um fast 50 Prozent auf 1,48 Milliarden Dollar erhöht, wie das Magazin mit Berufung auf US-Medienberichte schreibt. Über eine Milliarde entfällt dabei auf Red Bull North America und RRB, das Joint Venture mit dem Vorarlberger Fruchtsafthersteller Rauch; mit im Boot ist auch der Aludosen-Hersteller Ball. Bis 2027 soll in der Stadt Concord ein Werk mit Produktions- und Abfüllanlagen entstehen. Red Bull wollte die neuen, stark erhöhten Zahlen zu seinem zweiten Werk in den USA nicht kommentieren.

Lesen Sie mehr dazu in der trend. PREMIUM Ausgabe vom 27.1.2023