Die Hausbank für Unternehmer

Die Volksbanken spielen im heimischen Kreditsektor wieder ganz vorne mit. Sie sind zu einer in ganz Österreich einflussreichen genossenschaftlichen Bankengruppe geworden. Gerald Fleischmann, Generaldirektor der Volksbank Wien, beschreibt sein klares Ziel: „Die Erträge, die wir verdienen, wollen wir als Dividenden an die Genossenschaften ausschütten. Diese können damit wiederum Unternehmen in ihrer jeweiligen Region fördern, um so die Wirtschaft zum Prosperieren zu bringen. Damit schaffen wir einen nachhaltigen Kreislauf.“

Arbeitsteilung.

Die Volksbank Wien ist die Zentralorganisation des Volksbanken-Verbundes, der nun aus neun Banken besteht. Fleischmann ist auch der Sprecher des Verbundes. Die Volksbank Wien übernimmt für alle Banken des Verbundes wichtige Aufgaben, wie etwa Controlling, Compliance oder Revision.

Nah beim Kunden. Die Volksbanken wurden in einer landesweiten verdeckten Befragung, in der die Zufriedenheit der Kunden mit dem Service erhoben wurde, klar auf Platz eins gereiht. © beigestellt Diese Synergien innerhalb der Gruppe und die genossenschaftliche Struktur bringen für Unternehmer und unternehmerisch denkende Private als Kunden große Vorteile: Die Filialen der Volksbanken können sich ganz auf die Bedürfnisse ihre Kunden konzentrieren. Noch dazu haben Genossenschaften keinen Gewinnmaximierungs-, sondern einen Förderauftrag. Sie wollen Kunden einfach dabei unterstützen, dass sie ihre Ziele leichter und schneller erreichen.

Die Hausbank.

Dafür hat die einzige in ganz Österreich tätige Bank, die primär für heimische Kunden da ist, auch selbst an sich gearbeitet. So haben die Volksbanken in den letzten Jahren die Verbundstruktur optimiert. Sie wurden dadurch schlanker, und gleichzeitig stärker. Die Volksbanken konzentrieren sich nun auf Spareinlagen, Finanzierungen und den Zahlungsverkehr. Für Fonds, Versicherungen, Leasing, oder die Immobilienvermittlung wurden Partnerschaften mit erfolgreichen Anbietern eingegangen.

© Wolfgang Wolak Durch diese Aufteilung können die Mitarbeiter in den Filialen schneller und näher am Kunden sein und ihnen als Hausbank bei Fragen helfen. Onlinebanking heißt bei den Volksbanken beispielsweise „hausbanking“. Damit soll zum Ausdruck kommen, dass Kunden viele Aufgaben digital selber erledigen können. Aber persönliche Beratung durch die Hausbank ist immer möglich. Fleischmann: „Wir wollen die Hausbank unserer Kunden sein. Die Bank, in die sie Vertrauen haben, weil wir auf ihre Bedürfnisse eingehen und durch unser klares Bekenntnis zur Regionalität immer in ihre Nähe sind.“

Beratung.

Unterstützung. Seit 15 Jahren ist die Volksbank Partner des ÖSV und Sponsor des heimischen Skisprungteams. Die langjährige Partnerschaft ist ein Zeichen des starken Vertrauens. © Marko Mestrovic Nachhaltigkeit wird auch für KMU ein immer wichtigeres Thema. Um Chancen und Herausforderungen aufzuzeigen, wurde eine Broschüre mit dem Titel „So geht Nachhaltigkeit“ publiziert. Und um herauszufinden, was ihre Kunden brauchen, erheben die Volksbanken jährlich die Einstellungen und Werte der Unternehmen, die sie betreuen. Die Ergebnisse bringen eine laufende Verbesserung der Kundenbeziehungen. Das zeigen die Beispiele von drei mittelständischen Betrieben in Österreich

