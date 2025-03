„Brauchen wieder einen positiven Flow“

Man sagt gerne: Krisen sind eine Chance. Hat das noch Gültigkeit, oder taugt es eher als Kalenderspruch?

Spitzer: Die Pandemie hat doch gezeigt, was in Krisensituationen möglich ist. Praktisch über Nacht war es möglich, dass viele Beschäftigte von daheim aus arbeiten können. Das war eine große Herausforderung für die Betriebe, hat aber perfekt funktioniert. Wenn es hart auf hart kommt, sind die Unternehmen in der Lage, innovative Lösungen zu finden. Hinzu kommt, dass Betriebe gezwungen werden, bekannte Probleme auch wirklich anzugehen. ­Insofern gilt nach wie vor, dass Krisen eine Chance sind.

Karl: Krisen fördern Innovationen. Denn je größer die Turbulenzen sind, desto früher muss ich hinterfragen, ob mein Geschäftsmodell innovativ genug ist. Und Österreichs Unternehmen sind innovativ, sie sind in vielen Bereichen Weltspitze. Nur: Um diesen Platz zu halten, müssen wir weiter in Grundlagenforschung investieren. Hier darf es trotz aller Sparzwänge keine Kürzungen geben. Und wenn wir dann auch die Forschung und die Entwicklungspotenziale in den Unternehmen wieder auf ein hohes Niveau zurückbringen, dann bildet das eine gute Basis für das Wirtschaftswachstum.

Was können weitere Rezepte gegen die Krise sein?

Karl: Österreich lebt vom Export. Und da müssen wir neue Märkte in den Fokus nehmen. Deutschland ist ein ­extrem wichtiger Handelspartner und wird es auch bleiben. Aber es gibt auf der Welt mehr als 70 Volkswirtschaften mit einem Wachstum von über vier Prozent, die müssen wir als Exportmärkte erschließen. Das war ja auch Österreichs Erfolgsmodell in der ­Vergangenheit.

Spitzer: Viel Potenzial bieten Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Wir sind bei der KI nicht vorne dabei, können aber bei der praktischen Anwendung eine wichtige Rolle spielen. Nur dürfen wir nicht wieder den Fehler machen, Produktivitätssteigerungen durch überzogene Gehaltserhöhungen zu verspielen. Vielmehr brauchen wir Leuchtturmprojekte, die Mut machen.

Welche Rolle kann ein Wettbewerb wie Best Managed Companies dabei spielen?

Karl: Wir brauchen in Österreich jetzt eine Allianz, um wieder Schwung in die Wirtschaft zu bekommen. Best Managed Companies ist ein wesentlicher ­Beitrag dazu, weil er zeigt, dass es viele Unternehmen gibt, die unter diesen schwierigen Bedingungen innovativ ­vorangehen, Umsatzzuwächse haben, einen großen Wert auf Nachhaltigkeit legen und eine ausgeprägte Mitarbeiterkultur leben. Das alles sind positive Role-Models, die helfen, Zuversicht zu verbreiten.

Spitzer: Es gibt viele hervorragende Unternehmen in Österreich. Diese vor den Vorhang zu holen, ist ein wichtiges Signal. Als Segler weiß ich: Jeder Leuchtturm gibt Orientierung, Sicherheit und Zuversicht. Und genau darum geht es jetzt in Österreich.