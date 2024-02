Versicherungen laufen gegen Eigenverwaltung bei Signa Prime Selection Sturm

Wien. Die Unzufriedenheit der Gläubiger mit der Sanierungsverwaltung der Signa Prime Selection ist groß. In einem dem trend vorliegenden Schreiben an das Handelsgericht Wien fordern einige Versicherungen, darunter auch die Uniqa und die Wiener Städtische, ein Ende der Eigenverwaltung bei der wichtigsten Signa-Gesellschaft. „Den Gläubigern sind seit Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Signa eine Vielzahl von Umständen bekannt geworden, die eine akute Gefahr von erheblichen Nachteilen für Gläubiger durch die Eigenverwaltung erwarten lassen“, heißt es laut trend in dem Papier.

Insbesondere der angekündigte Verkauf der Prime-Immobilien wie Park Hyatt, Kaufhaus Tyrol oder Goldenes Quartier stößt den österreichischen und deutschen Versicherern, die Signa-Anleihen gezeichnet haben, auf.

Hintergrund ist der derzeit schlechte Immobilienmarkt. Außerdem sei eine zeitlich begrenzte Sanierung mit Eigenverwaltung für eine derart komplexe Transaktion nicht geeignet, fürchten die Antragsteller.