RBI sagt die Übernahme der Deripaska-Strabag-Anteile ab

Die Raiffeisen Bank International steht ohnehin aufgrund ihrer Russland-Aktivitäten schwer unter Druck. Sie ist seit den Sanktionsbeschlüssen gegen Russland als Folge des russischen Überfalls auf die Ukraine Putins letztes verbliebenes Finanz-Tor zum Westen.

In der Bilanz der RBI zum ersten Quartal 2024 wird das Geschäft der Bank in Russland stillgeschwiegen. Es heißt darin: "Ohne die Beiträge in Russland und Belarus liegt das Konzernergebnis bei 333 Millionen Euro." Beim Ausblick auf 2024 werden die beiden Länder unter Hinweis auf die Aufforderung der EZB, das Geschäft dort zu reduzieren, überhaupt nicht mehr berücksichtigt.

Dabei brummt das Geschäft der RBI in Russland, und auch in dessen verbündeten Land Belarus jedoch nach wie vor. 331 Millionen Euro des RBI-Gewinns entfallen im ersten Quartal alleine auf die beiden Länder. Die „Financial Times“ hat errechnet, dass die RBI 2023 mit 464 Millionen Euro am meisten von allen europäischen Banken in Russland an Steuern bezahlt hat. Allerdings, so die RBI, wurden seit dem Höhepunkt in Q2/2022 die Kundenkredite in Russland auf 5,8 Milliarden Euro abgebaut.