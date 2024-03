Oleg Deripaska hat Strabag-Beteiligung abgegeben

Ob der Vollzug der Transaktion in Russland Auswirkungen auf den der Gesellschaft ebenfalls im Dezember 2023 gegenüber angezeigten beabsichtigten Erwerb dieser Strabag-Beteiligung durch die Raiffeisen Bank International AG (RBI) hat, kann derzeit nicht beurteilt werden.

Der Plan wäre, dass Raiffeisen Russland nach der Übertragung der MKAO Rasperia auf die Iliadis JSC diese Anteile um rund 1,5 Milliarden € erwirbt und sie in der Folge in Form einer Sachdividende an die RBI in Wien überträgt. Die Strabag hat jedoch zu dieser beabsichtigten Übernahme durch die RBI noch keine Beteiligungsmeldung erhalten.

Die Übernahme durch Raiffeisen Russland und in der Folge durch die RBI ist aufgrund der aufrechten EU-Sanktionen gegen Russland - und auch gegen Deripaska - ein kompliziertes Unterfangen. In Österreich sind für die Einhaltung und Durchsetzung der EU-Sanktionen im konkreten Fall gleich zwei Stellen zuständig: die Nationalbank für die RBI und das Innenministerium für die Strabag. Darüber wacht die EU.