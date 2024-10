Strabag-Vorständin Scheckmann: Lachen geht immer

Auftritte wie dieser machen Scheckmann Spaß. Sie ist entspannt, lacht viel und freut sich, dass es ihr als Managerin gelingt, die Jugendlichen in ihren Lebenswelten zu erreichen und für das Thema Nachhaltigkeit zu sensibilisieren.

Bis 2040 will der Baukonzern Strabag klimaneutral werden. Dafür muss jeder Mitarbeitende etwas tun. Scheckmann selbst hat ihren Lebensstil schon teilweise umgestellt, fährt mit dem Zug zu den Olympischen Spielen nach Paris, verbringt den Familienurlaub in Österreich und kauft elektronische Geräte gebraucht. Nur nach Ibiza zum Management Retreat ist sie dann doch geflogen.

Seit Jänner 2023 ist Scheckmann Mitglied im vierköpfigen Vorstand des größten Baukonzerns in Österreich, Strabag AG, mit einem Umsatz von 2,8 Milliarden Euro und 9.400 Mitarbeitern. Die 48-jährige ist die erste Frau in dieser Position. Zusammen mit einem Kollegen verantwortet sie die kaufmännischen Angelegenheiten und darüber hinaus die Themen People & Culture, Compliance und Nachhaltigkeit. „Ich bin sehr positiv aufgenommen worden. Meine Kollegen haben mich auch nicht wie ein Alien behandelt. Aber natürlich muss man seine Rolle erst finden, wenn man irgendwo neu hinkommt. Und das ist für keinen einfach“, sagt die Managerin, die sich genau überlegt hat, welches Puzzleteil im Vorstand sie sein will. Als ihr Credo nennt sie: „Hart in der Sache, weich zu den Menschen“.

Die Bauwirtschaft in Österreich steckt weiterhin tief in der Krise. Für die beiden Bereiche, für die das Management in der Strabag AG zuständig ist, zeichnet sich eine zweigeteilte Entwicklung ab: „Während der Hochbau auch 2025 noch herausfordernd bleiben wird, ist die Ausschreibungslage im Verkehrswege-Neubau relativ konstant. Aber es gibt einen ausgeprägten Preiskampf“, sagt Scheckmann und ergänzt: „Wir bemühen uns, die Auswirkungen auf unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen so gering wie möglich zu halten.“ So wurden ­österreichische Kollegen bereits auf deutschen Baustellen untergebracht.