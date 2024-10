KV-Verhandlungen: Lohn der Angst

Auch Arbeitnehmervertreter bestreiten das Dilemma nicht. Sie schieben den Schwarzen Peter aber der Regierung zu, „die es verabsäumt hat, die Inflation in Österreich rechtzeitig einzudämmen. Wir haben immer gesagt, dass die Löhne steigen werden, wenn das nicht schneller gelingt. Und jetzt hängt uns dieses Problem nach“, sagt Arbeiterkammerpräsidentin Renate Anderl.

Fehler der Politik bei Inflationsbekämpfung sind tatsächlich evident, da sie vor allem im Energiebereich keine inflationsdämpfenden Eingriffe vornahm, sondern im Nachhinein Gewinne abschöpfte und mit der Gießkanne Zuschüsse verteilte. Was aber keinen Einfluss auf die Inflationsrate hatte – und damit hohe KV-Abschlüsse provozierte.

Aber auch die Unternehmen selbst trugen ihr Scherflein bei. In der ersten Phase der Inflationskrise 2022 haben viele ihre Preise wenig vorausschauend munter erhöht. Laut AK stiegen in diesem Jahr die Gewinne der 800 größten heimischen Kapitalgesellschaften um 16,9 Prozent – was sich mit Daten aus dem jährlichen „Top 500“-Ranking des trend für 2022 deckt. Zahlreiche Betriebe steigerten Umsatz und operativem Gewinn weit über der Inflationsrate.

In den letzten beiden Jahren sind die Profite der Unternehmen indes wieder stark gefallen. Die Lohnquote, die den Anteil der Arbeitnehmerentgelte am österreichischen Volkseinkommen misst, geht kräftig nach oben und wird laut WIFO 2025 bei über 73 Prozent liegen, was zuletzt Anfang der 1990er-Jahre der Fall war.