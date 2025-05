Gesundheitsunternehmer Hadschieff im Porträt

Das ist leichter gesagt als getan. Betreuung und Pflege sind ein People-Business, bei dem es um individuelle Bedürfnisse geht und Automatisierung Wunschdenken ist. „Am Ende zählt nur die Qualität, und die liefern wir“, sagt Hadschieff. Im kleinteiligen Betreuungsbusiness geht das vor allem über lokale Partner und Franchisenehmer, die Humanocare mit Management- und Abrechnungs-Know-how unterstützt. Um die Qualität der Abläufe zu verbessern, hat Hadschieff erst kürzlich eine IT-Firma übernommen, die jetzt gezielt eine spezielle Software für Betreuungs-Agenturen entwickelt.

Aber wie lässt sich Qualität bei OP- und Röntgen-Assistent:innen aus Südamerika sicherstellen? „Um in Kolumbien diplomierte Pflegefachkraft zu sein, muss man acht Semester studieren“, betont Hadschieff, „auch im Vergleich mit Österreich ist die Ausbildung dort exzellent.“ Und das Thema der notwendigen Deutschkenntnisse löst Humanocare mit einer eigenen Sprachschule in Kolumbien mit aktuell 800 Studierenden, die über eine spanische Tochterfirma betrieben wird.

Aber dann ist da immer noch die Hürde der Anerkennung der ausländischen Abschlüsse und die Erteilung von Arbeitserlaubnissen – schließlich will Österreich es Ausländern nicht zu leicht machen, auch wenn sie dringend benötigt werden. Vor allem die Nostrifizierung sei ein Flaschenhals, heißt es in der Branche. „Mit der Rot-Weiß-Rot-Karte funktioniert es gut“, sagt Hadschieff, „und bei der Nostrifizierung gibt es eine enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern, etwa der FH Kärnten.“

Partner, Netzwerke, Kooperationen – die Beispiele illustrieren das Erfolgskonzept von Hadschieff. Mehr als zwei Jahrzehnte fungierte er als Obmann des Fachverbands der Gesundheitsbetriebe in der Wirtschaftskammer, er ist Präsident des Behindertensportverbandes, sitzt im Rat der Medizinischen Universität Innsbruck und ist Präsident des „Clubs Tirols“, was informell für jeden „Auslands-Tiroler“ die höchste Karrierestufe darstellt.

Dazu kommt die Bereitschaft, im vielfach regulierten Gesundheitsbereich dicke Bretter zu bohren und die Extrameile zu gehen. Die Zahlen geben ihm Recht: Nur zwei Prozent der kolumbianischen Fachkräfte kehren Österreich nach kurzer Zeit wieder den Rücken, eine minimale „Ausfallquote“. „Es gibt einen ‚Culture Fit‘, Kolumbien hat eine junge Bevölkerung und bietet wenige Arbeitsplätze“, so Hadschieff. Wichtiger Zusatz: Das Land steht nicht auf der roten Liste der Weltgesundheitsorganisation WHO, auf der diejenigen Länder aufgeführt sind, aus denen kein Gesundheitspersonal abgeworben werden darf, weil es dort selber fehlt.

Ein weiterer wichtiger Erfolgsfaktor: Der Tiroler ist ein alter Hase in der Branche. Nach dem Studium der Wirtschaft in Innsbruck und Public Health in Harvard managte er für das Land Tirol die Ausgliederung der Tirol Kliniken, baute dann die PremiQamed mit Unterstützung der Uniqa zum größten privaten Spitalsbetreiber aus und pusht jetzt seine eigene Humanocare-Gruppe. Deren Basis ist das Betreiben und Managen eigener und fremder Pflegeheime und Rehazentren.