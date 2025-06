Medbreaker-Gründer Neulinger: Alles auf Medizin-Aufnahme

Seit 2006 gibt es in Österreich Aufnahmetests für das Medizinstudium, seit 2013 den MedAT. Das mehrteilige schriftliche Verfahren prüft naturwissenschaftliches schulisches Vorwissen ab, checkt aber auch kognitive Fähigkeiten und sozialemotionale Kompetenzen. Der Test ist nicht einfach. Schließlich gibt es in ganz Österreich nur 1.900 Studienplätze für angehende Mediziner:innen. Aber er beendete auch die Misere von völlig überfüllten Hörsälen und Knockout-Prüfungen. Wer den Medizintest schafft, wird ziemlich sicher zügig sein Studium beenden. Drop-outs gibt es kaum. Für den MedAT, der heuer wieder Anfang Juli in Wien, Graz, Innsbruck und Wels stattfindet, haben sich heuer übrigens 15.668 junge Menschen angemeldet.

Neulinger hat 2013 den Test übrigens auf Anhieb geschafft und danach ein Versprechen eingelöst, wie er erzählt: „Ich habe gesagt, wenn ich den Test schaffe, schreibe ich in ein Buch, wie man den Test schafft.“ Ergo brachte er seine Erfahrungen zu Papier, veröffentlichte das Buch via Amazon-Eigenverlag und landete einen veritablen Verkaufshit. Plötzlich war Neulinger nicht nur Student, sondern auch Bildungsunternehmer. Mit sozialem Engagement.

Während der Coronapandemie initiierte er etwa zusammen mit Kolleg:innen die Plattform Medis-vs-Covid19, aus der dann das Netzwerk match4healthcare hervorging. Die Plattform, die in Windeseile programmiert wurde, brachte Zehntausende Freiwillige, vor allem Studentinnen und Studenten der Medizin, mit Gesundheitseinrichtungen zusammen und wurde selbst vom deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier gewürdigt.

Mittlerweile hat Medbreaker gut 50 Mitarbeiter:innen und ist, wenn es um Vorbereitungskurse für den MedAT geht, die erste Wahl. Das liegt zu einem guten Teil auch daran, dass die Tutorinnen und Tutoren, die hoffnungsvolle Doktoren in spe auf den MedAT vorbereiten, den Test selbst erst kürzlich absolviert haben. Üblicherweise mit einer Topleistung. „Wir wollen Exzellenz fördern, und das geht nur mit einem exzellenten Team“, so Neulinger über seine High-Potential-Armada.

Mittlerweile gilt Medbreaker als Marktführer unter den Anbietern, wenn es um Testvorbereitung geht. Preislich starten die Lernpakete bei 199 Euro. Das MedAT „Sicherheitspaket“ mit Lernplänen, Materialien und persönlichen Coachings geht über einen Zeitraum von sechs Monaten und kommt auf 1.398 Euro, ein „Exzellenzpaket“ mit Einzelcoachings schlägt gar mit 2.498 Euro zu Buche.

Der Erfolg gibt Neulinger und seinem Team Recht und lässt sich auch messen. „Zwei Drittel, die unser Sicherheitspaket buchen, schaffen auch den Test.“ Ed-Tech-Unternehmer Neulinger denkt jedenfalls groß. „Unsere Vision ist es, eine medizinische digitale Universität aufzubauen.“