Alois Czipin :

Wir machen Real-Time-Erhebungen in den Betrieben und quantifizieren: Was machen einzelne Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz, was davon ist wertschöpfend? Ganz konkret: Kommt man heute zu einem durchschnittlichen Unternehmen und fragt, warum im Vertriebsinnendienst zwölf Mitarbeiter sind, wird man hören, die brauche man, um die Kundendienstziele zu erfüllen und ansprechbar zu sein. Wir brechen das in konkrete Aktivitäten herunter, in Tätigkeiten, die notwendig sind, um Aufträge anzunehmen, an die Produktion weiterzugeben, etc. Wir quantifizieren, welche Aktivitäten wie oft auftreten, wie lange sie dauern und was sich daraus an Zeitbedarf ergibt. Das ist eine Rechnung, die es in den wenigsten Firmen gibt. Auch Frequenzschwankungen und Saisonalitäten, die von Branchen zu Branche unterschiedlich sind, lassen sich gut prognostizieren.