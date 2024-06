„Tu felix Austria, reguliere!“

Wie schon bei vergangenen CEO-Panels nahmen grüne Transformation und (Über-)Regulierung auch in diesem Jahr breiten Raum ein – die beiden Materien treiben die Debatten innerhalb der Business-Community.

Reinhard Wolf äußert sich besonders dezidiert: „Ich glaube, dass man in der Energiewende dringend eine Korrekturschleife braucht. Die vermeintliche Vorreiterrolle Europas wird uns am Ende des Tages sehr, sehr teuer kommen. In einigen Bereichen werden dramatische Weichenstellungen gesetzt, die unsere Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig belasten. Alle reden vom Netzausbau, aber die Netzkosten werden sich verdoppeln – und 20 oder 30 Milliarden an Investitionen über 25 Jahre abzubezahlen sein. Man müsste ein wenig Tempo herausnehmen. Wir können die Welt nicht in drei Tagen retten. Das klingt vielleicht nicht so sympathisch, aber die Diskussion über wirtschaftspolitische Strategien sollte man zügig führen.“

Familienunternehmerin Ortner stößt sich mehr am Regulatorischen: „Wir brauchen weniger Bürokratie und mehr grüne Transformation. Der europäischen Industrie wird durch immer komplexere Auflagen sowie Reportingpflichten die Lebensader abgeschnitten. Aus den vier Grundfreiheiten sind 40.000 Regulierungen geworden. Europa sollte das Ziel vorgeben, sich aber nicht zu sehr in Details einmischen. Börsennotierte Unternehmen sind ab 2024 dazu verpflichtet, über 1.000 Datenpunkte zu berichten. Die Prüfer werden an der Sache gut verdienen, die Gebäude werden dadurch nicht grüner. Außerdem weiß noch keiner, was wir eigentlich liefern sollen. Das erinnert an Helmut Qualtinger: Ich weiß zwar nicht, wo ich hinfahre, aber dafür bin ich schneller dort.“

Ortner würde den Ansatz der USA bevorzugen: „Dort wird mit enormen Investitionsanreizen die grüne Transformation vorangetrieben. Keiner schreibt vor, wann und wie welche Heizung getauscht werden muss. Es wird aber so gefördert, dass sich Bürger und Unternehmen für eine grüne Energieform entscheiden. Auch bei uns setzt der Markt bereits die richtigen Akzente. Ein Gebäude, das nachhaltig gebaut ist und im Betrieb Energie spart, lässt sich deutlich leichter vermieten, unabhängig von politischen Grundsatzdiskussionen oder Zertifikaten. Wir kamen etwa beim größten Mediencampus Europas, dem von Sat.1/Pro7 in München, zum Zug, weil wir mit einer technischen Lösung für die Energierückgewinnung in der Lüftungstechnik sorgen.“

VIG-CEO Löger nimmt die oft kontraproduktive Verbotskultur der EU aufs Korn und nennt die Kohlekraftwerke, die vor allem in Zentral- und Osteuropa noch immer notwendig seien, bis die völlige Transformation gelingt. Für die Zwischenphase müssten sie technisch aufgerüstet werden. „Wir Versicherer können diese Verbesserungen wegen der auferlegten Verbote aber nicht aktiv unterstützen – mit der Konsequenz, dass chinesische Anbieter jetzt die Kohlekraftwerke ohne jede Auflage versichern, weil es ihnen egal ist und weil sie auch kein Verbot aus Brüssel haben. Damit verkehrt sich das, was erreicht werden soll, ins genaue Gegenteil.“ Lögers Fazit: „Wir brauchen auf breiter Basis Investitionen in Innovation und Infrastruktur. Modelle wie Innovationsprämien und auch Steueranreize halte ich für die besten Impulse, um das zu erreichen.“

Das Argument, dass sich die USA durch ihren starken Kapitalmarkt dabei leichter tun als die Europäer, lässt Robert Zadrazil nicht gelten: „Am Geld liegt es nicht. Laut offiziellen Zahlen brauchen wir bis 2030 knapp 145 Milliarden Euro, um unsere Klimaziele zu erreichen. Dieses Volumen würden die österreichischen Banken schon verkraften. Trotzdem wäre ein stärkerer Mix in der Finanzierung wie in den USA sicher kein Fehler.“

Der Banker beklagt ebenfalls, dass sein Unternehmen kritisiert wird, wenn es die Aufrüstung von mit Braunkohle betriebenen Anlagen in Bosnien finanziert. „Wir sollten ein bisschen mehr Logik einsetzen. Es dauert halt manchmal länger, aus Braun Grün zu machen. Genau diesen Prozess der Energiewende muss die Finanzindustrie begleiten, indem sie Gelder systematisch lenkt. Aber wenn wir einfach den Stecker ziehen, dann macht es wer anderer.“ Meistens eine chinesische Bank.