Österreichs beste Arbeitgeber: Miele Österreich siegt im trend. Ranking 2024

Wie der Gesamtsieger Miele feiert auch die Bosch-Gruppe im Jahr 2024 das Jubiläum der 125-jährigen Präsenz in Österreich. Den Sieg in gleich zwei Branchenwertungen sieht Helmut Weinwurm, Repräsentant der Bosch-Gruppe in Österreich, ausdrücklich als "Ansporn für neue Leistungen".

Innovationskraft und Fokussierung auf Zukunftstechnologien stehen bei den rund 3.100 Mitarbeitern an zwölf Standorten in Österreich an oberster Stelle. "Fast die Hälfte der Beschäftigten in Österreich sind im wertschöpfungsintensiven Entwicklungsbereich tätig“, erklärt Personalleiter Peter Schröckelsberger.

Konkret betreibt der global aktive Technologie- und Dienstleistungskonzern an den Standorten Wien, Linz und Hallein internationale Entwicklungskompetenzzentren der Mobilitätstechnik, arbeitet dort an vernetzter Mobilität, natürlich auch an Softwareentwicklung ebenso wie an Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von grünem Wasserstoff oder alternativen Antrieben für Großmotoren. „Damit ist Österreich wichtig für den Gesamtkonzern“, betont Schröckelsberger.

Denn auch wenn das Bild der Marke Bosch nach wie vor stark von der großen Historie seit der Gründung durch Robert Bosch 1886 in Stuttgart geprägt ist – sei es als unverzichtbarer Automobilzulieferer seit der Entwicklung der ersten verlässlichen Zündung, Anbieter hochwertiger Hausgeräte oder akkubetriebener Kleinwerkzeuge –, so ist das Unternehmen doch auch in einem Change Richtung Nachhaltigkeitstechnologien, Digitalisierung, Software und KI. Und innerhalb des Konzerns ist Österreich da vorne mit dabei.

Neben dem technologischen Zukunftsaspekt betont der Personalist natürlich ganz besonders die Bedeutung zeitgemäßer Standards an Unternehmenskultur und Employee Experience, um als attraktiver Arbeitgeber gerade bei stark umworbenen und am Markt knappen technischen Fachkräften punkten zu können. „Wir haben bewiesen, dass wir die Stellen besetzen konnten“, sagt er im Hinblick auf die oft von Unternehmen beklagte Marktlage und spricht von „einigen Hundert Besetzungen in den letzten Jahren über ganz Österreich, vor allem im Engineering-Bereich.“

Open-House-Events geben HTL-Schülern sowie Studierenden an FHs und Unis Einblicke, wie bei Bosch konkret gearbeitet wird, sei es beim Coding oder beim Testen in Labors. Ebenso viel Aufmerksamkeit richte man, so Schröckelsberger, auch auf das Update der Skills von aktiven Führungskräften.

„KI wird viel verändern“, sagt Schröckelsberger und meint damit nicht nur Anwendungen dieser Technologie in Produkten und Lösungen, sondern auch die tägliche Arbeit in vielen Bereichen, die gar nicht direkt mit IT oder Software zu tun haben müssen. „Ask Bosch“ heißt etwa das schon verfügbare KI-Tool für interne Nutzer, das nicht nur Infobox, sondern auch Enabler sein soll: „Ziel ist natürlich, die Arbeit zu erleichtern und sie wertschöpfender zu gestalten.“

Ein nicht zu unterschätzender Faktor bei der Entscheidung junger Talente für eine Karriere bei Bosch sei, so weiß der Personalist aus Bewerbungsgesprächen, eine gemeinnützige Stiftung als Haupteigentümer: „Das wird bemerkt und angesprochen und es ist auch in unserer Kultur der Zusammenarbeit spürbar.“