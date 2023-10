Peter Umundum, Post AG:

„Auch wir sind von den großen Trends getrieben, dennoch geht vieles aktuell in die richtige Richtung. So entwickelt sich etwa das Bankgeschäft, durchaus auch aufgrund einer steigenden Kundenanzahl, sehr gut.

Im Brief- und Werbegeschäft spüren wir die Unternehmenskonkurse, Stichwort Kika/Leiner. Zudem geht es weiter in Richtung E-Commerce, Printprodukte werden reduziert, auch aufgrund der steigenden Papierpreise. Gleichzeitig sehen wir, dass Produkte aus China oder anderen asiatischen Ländern in Österreich vermehrt nachgefragt werden. Die Türkei verzeichnet aktuell ein starkes Konsumwachstum, was wir im Paketgeschäft merken.

In Sachen Nachhaltigkeit haben wir einige wichtige Schritte gesetzt: sei es durch den Ankauf von weiteren 1.000 Elektrofahrzeugen für unsere Flotte oder im Bereich der Gebäudetechnik durch die Montage neuer Photovoltaikanlagen. Was die Herausforderungen betrifft, so ist sicherlich die Personalakquise zu nennen.“