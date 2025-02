EU: Industrie schrumpft in Österreich am stärksten

Die Nervosität der österreichischen Industrievertreter angesichts des Fehlens einer handlungsfähigen Regierung, geäußert auch anlässlich des Scheiterns der blau-schwarzen Verhandlungen, hat eine reale Basis. Die Krise der produzierenden Wirtschaft hat sich gegen Jahresende noch einmal vertieft, Österreichs Industrieproduktion ist im Dezember gegenüber dem Vorjahresmonat um 9,5 Prozent geschrumpft.

In keinem anderen Land der EU war das Minus so groß. Deutschlands Industrieproduktion (Bild oben: BASF-Produktion in Ludwigshafen) ging „nur“ um 4 Prozent zurück. In den Nachbarländern Italien und Ungarn ist die Industriekrise ebenfalls manifest, der Rückgang betrug dort 7,1 bzw. 6,4 Prozent.

Kleinere Länder schafften zum Teil erstaunliche Steigerungen. So steigerte etwa Irland seine Industrieproduktion im Dezember um 10,1 Prozent. Aber auch Schweden schaffte ein Plus von 5,6 Prozent.