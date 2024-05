Michel Navas - Der Zeitmagier

Michel Navas :

Eigentlich hat sich seither nicht allzu viel verändert. Als wir 2007 mit unserem Workshop begannen, war Louis Vuitton einer der ersten Auftraggeber. In diesem innovativen und kreativen Umfeld entstand die „Spin Time“. Es war aufregend, die Kollektion in diesem für Louis Vuitton neuen Produktsegment von Anfang an mitzugestalten. Der Spirit ist unverändert, wir, also unser Team in Meyrin, sind lediglich gewachsen – auf 200 Personen.