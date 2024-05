Auf Retro: Die neue Uhren-Generation

Back to the Roots. Mit der „Black-Bay 54“ bildet die Marke Tudor ihre erste Taucheruhr – damals als Referenz 7922 bekannt – formgetreu nach. Bekannterweise waren damals die Uhren bei Weitem nicht so groß. Mit einem Gehäusedurchmesser von 37 Millimetern ist die Uhr sowohl für männliche als auch für weibliche Handgelenke geeignet. Das Innenleben lässt sowieso keine Wünsche offen.

Das Manufakturkaliber MT5400 präsentiert sich mit antimagnetischer Siliziumspiralfeder und 70 Stunden Gangreserve betont leistungsstark.

Preis: 3.850 Euro.