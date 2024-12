Stuttgart, wir kommen!

Was ist Ihre Vision einer „WESTbahn der Zukunft“?

Es ist seit jeher Anspruch der WESTbahn, neuerlich Akzente bei der Qualitäts- und Innovationsführerschaft auf die Schiene zu bringen und Impulse zu setzen. So haben wir beispielsweise als eines der ersten Bahnunternehmen eine kostenlose WLAN-Verbindung in den Zügen angeboten, das war bei Mitbewerbern damals noch überhaupt kein Thema. Wir arbeiten natürlich laufend an Fahrzeugkonzepten und überlegen uns neue Trends. Daher sind wir überzeugt, auch in der Zukunft die eine oder andere Innovation als Überraschung präsentieren zu können!