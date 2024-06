Die Partnerschaft zwischen OpenAI und News Corp – Ein Gamechanger für die Medienlandschaft?

Die Partnerschaft zeigt den Zwiespalt, in dem sich Medienunternehmen hinsichtlich der Herausforderungen und Chancen der Künstlichen Intelligenz befinden und wie unterschiedlich diese darauf reagieren.

Murdochs Medienimperium umfasst Zeitungen und Magazine in den USA, im UK und in Australien, darunter Schwergewichte wie das Wall Street Journal, die New York Post, in den USA die Times, Sunday Times und The Sun im, UK und The Daily Telegraph und The Australian in Australien.

Mit der News Corp reiht sich nach Axel Springer, der Nachrichtenagentur Associated Press und der Financial Times ein weiteres bedeutendes Medienunternehmen in die Riege der OpenAI-Partner ein.

Konträr hingegen die Haltung anderer Medienunternehmen wie der New York Times oder des Chicago Tribune, die als OpenAI-Gegner auftreten. Sie versuchen, die Nutzung der eigenen Nachrichten und Daten durch OpenAI und andere KI-Unternehmen zu unterbinden und setzen dafür auf rechtliche Schritte.