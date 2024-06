Apples OpenAI-Deal: Microsoft in Sorge

Die Partnerschaft zwischen Apple und OpenAI könnte die Dynamik in der Technologiebranche erheblich verändern. Apple hat in den letzten Jahren verstärkt in KI investiert, um seine Produkte und Dienstleistungen zu verbessern. Durch die Zusammenarbeit mit OpenAI könnte Apple seine Bemühungen weiter intensivieren und innovative Funktionen entwickeln, die auf fortschrittlichen KI-Modellen basieren.

Microsoft hingegen hat ebenfalls stark in OpenAI investiert und sieht die Partnerschaft zwischen Apple und OpenAI als potenzielle Bedrohung. Microsoft hat OpenAI-Technologien in seine eigenen Produkte integriert, darunter die Azure-Cloud-Plattform und verschiedene KI-Dienste. Die exklusive Vereinbarung zwischen Apple und OpenAI könnte jedoch dazu führen, dass Microsoft den Zugang zu bestimmten Technologien verliert oder eingeschränkt wird, was die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens beeinträchtigen könnte.