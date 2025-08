Microsoft Copilot: Sicher aufsetzen für die Firma

Oliver Krizek :

Ein bewährter „NAVAX-Hack“ für den sicheren und produktiven Umgang mit Copilot ist die Kombination aus einer klaren AI-Strategie, einer verantwortlichen Rolle im Unternehmen und dem gezielten Einsatz eigener KI-Modelle in Azure. Statt Mitarbeitenden unkontrollierten Zugang zu externen KI-Diensten wie ChatGPT, Google Gemini oder Claude zu gewähren, empfehlen wir, geprüfte, unternehmensinterne Lösungen bereitzustellen – etwa über Azure Services, die sich nahtlos in bestehende Microsoft-365-Umgebungen integrieren lassen. So können Mitarbeitende über eine sichere Azure-Instanz auf bis zu 2.000 KI-Modelle zugreifen – mit voller Kontrolle über Datenschutz, Datenstandort und Nutzung. Alle Informationen bleiben im Unternehmen, Compliance und Governance sind gewährleistet.

Ein zentraler Bestandteil dieser Strategie ist der NAVAX Buddy – ein unternehmensinterner KI-Assistent, der auf Azure AI Foundry, Copilot Studio Agents und Microsoft 365 basiert. Der Buddy fungiert als sicherer Einstiegspunkt für alle KI-Anfragen im Unternehmen. Er verarbeitet ausschließlich freigegebene interne Datenquellen wie SharePoint, Intranet oder Jira und bietet über spezialisierte Agents (z. B. für HR, IT, Sales oder Engineering) gezielte Unterstützung im Arbeitsalltag. Adaptive Cards und Feedback-Mechanismen sorgen für Transparenz und Nachvollziehbarkeit. So wird verhindert, dass sensible Inhalte in öffentliche Tools gelangen – und gleichzeitig wird Wissen zentralisiert, dokumentiert und wiederverwendbar gemacht.