Zukunftsfähige Verwaltung: Warum KI jetzt unverzichtbar ist

Ein weiterer Vorteil ist die Verbesserung der Kommunikation mit Bürger*innen. GenAI-basierte Technologien wie Chatbots ermöglichen eine schnelle und effizientere Bearbeitung von Anfragen rund um die Uhr. Dies erhöht die Servicequalität und entlastet gleichzeitig die Verwaltungsangestellten.

„Mit dem Einsatz von GenAI können wir aktuellen Herausforderungen wie dem Fachkräftemangel und der Pensionierungswelle begegnen, indem wir zeitaufwendige Routineaufgaben automatisieren. Verbesserte Bürgerdienste, optimierte Behördenabläufe und vieles mehr – all das ist realisierbar und auch notwendig“, fasst Bernd Konnerth zusammen. „Die gesteigerte Effizienz und Produktivität durch KI-Implementierungen könnte die Verwaltung zudem als modernen und attraktiven Arbeitgeber positionieren. Dies ist im ‘War for Talents‘ von entscheidender Bedeutung, um mehr qualifizierte Menschen für den öffentlichen Dienst zu gewinnen. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, eigene Use Cases zu testen und mit dieser neuen Technologie zu starten“, so Konnerth weiter.

Trotz aller Vorteile betont Bernd Konnerth die Notwendigkeit eines verantwortungsvollen Umgangs mit GenAI. „Seit Jahren ist es unsere oberste Priorität bei Microsoft, bei der Nutzung von künstlicher Intelligenz den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Dazu gehört auch, dass wir stets die Balance zwischen Chancen und Risiken sorgfältig abwägen. Fairness, Inklusion, Zuverlässigkeit, Datensicherheit, Transparenz und Verantwortlichkeit sind für uns keine leeren Versprechen, sondern fest verankerte Grundsätze“, betont Konnerth abschließend.