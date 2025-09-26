Purpose statt Abschluss: Wie Christian Rebernik mit der Tomorrow University Bildung neu denkt

Christian Rebernik ist kein Unbekannter in der europäischen Tech-Szene. Parship, N26, Vivy – seine Vita liest sich wie das Who’s who digitaler Produktentwicklung. Doch was ihn wirklich antreibt, liegt jenseits der Start-up-Welt: Es ist die Frage, wie Technologie sinnvoll eingesetzt werden kann, um das Leben von Menschen zu verbessern. Heute verfolgt er diese Vision nicht mehr primär über Apps oder Plattformen – sondern über Bildung.

Mit der Tomorrow University of Applied Sciences baut Rebernik an einer Hochschule, die nicht auf Abschlüsse, sondern auf individuelle Entwicklung und gesellschaftlichen Impact fokussiert ist. Die klassische Bildungslogik – Frontalunterricht, Prüfungen, Auswendig lernen – stellt er dabei radikal infrage.