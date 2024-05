Staatspreis Digitalisierung 2024: Die Preisträger:innen

Am 14. Mai wurde im Rahmen des 4GameChangers Festival in Wien die Staatspreise Digitalisierung 2023 in sechs Kategorien . 71 Projekte waren dafür eingereicht worden.

Mit dem Staatspreis werden heimische Innovationspioniere und ihre Projekte gekürt, die durch "hohen Innovationsgrad, die Qualität der Umsetzung, hohe Nutzbarkeit, Mehrwert für die User und Marktpotenzial überzeugen".

"Der Staatspreis Digitalisierung zeigt, dass Österreich ein starker Standort für digitale Innovationen ist. Wir müssen unsere Qualität gezielt weiterentwickeln und vor allem die digitalen Kompetenzen in unserem Land weiter stärken", sagte Digitalisierungs-Staatssekretärin Claudia Plakolm, die auch die Ehrungen vornahm.