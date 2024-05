Staatspreis Design 2024 - die Preisträger:innen des Jahres

"Einfachheit ist die höchste Form der Raffinesse", soll Leonardo da Vinci im 15. Jahrhundert gesagt haben. Und damit den Maßstab für vieles festgelegt haben, was man heute geflissentlich als "gutes Design" bezeichnet: Objekte und Produkte so gestalten, dass sie ihren Zweck und Nutzen einwandfrei erfüllen und dabei in Form und Funktion eine Einheit bilden, die eine intuitive Nutzung oder Handhabung ermöglichen.

Die Nominierungen und Auszeichnungen für den Staatspreis Design, der vom Wirtschafts- und Arbeitsministerium am 16. Mai im Wiener MQ bereits zum 50. Mal vergeben wurde, stellten eindrucksvoll unter Beweis, dass Österreichs kreative Gestalter:innen und Designer:innen diese Grundideen zutiefst verinnerlicht haben und mit außergewöhnlichen neuen Ideen und Ansätzen dazu beitragen, die Welt nachhaltiger, einfacher, verständlicher, sicherer und auch etwas komfortabler zu gestalten.

Die nominierten und prämierten Lösungen des Jahres sind dabei auch von mehreren Faktoren geprägt. Über allem steht das Bewusstsein für nachhaltige, inklusive Lösungen, die ganzheitlich im Sinne einer Kreislaufwirtschaft konzeptioniert sind. Die ausgezeichneten Designs des Jahres 2024 bestechen zudem durch einen schnörkellosen Minimalismus und die Designer:innen verstehen es zudem, neue Technologien, Materialien sowie die sich aus der Digitalisierung und Artificial Intelligence ergebenden Möglichkeiten gezielt für ihre kreativen Lösungen einzusetzen.