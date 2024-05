Läuft automatisch gut

Das fulminante Umsatzplus gelingt dem Unternehmen mitunter aber auch, weil man ein gutes Gespür für Trends und Wünsche der Kundinnen und Kunden zeigt. Vor allem wenn es ums Bezahlen geht. 60 Prozent der Endkunden bezahlen mittlerweile bargeldlos. Es werden jährlich mehr, und sie verlangen nach Sicherheit. „Das bargeldlose Bezahlen ist eines der stärksten Wachstumsfelder. In fünf Jahren werden wir keine Automaten mit Bargeldannahme mehr ausliefern, weil die Nachfrage es einfach nicht mehr ­erfordert“, ist sich Unterkofler sicher.

Eine Entwicklung, für die man gerüstet ist. Gemeinsam mit dem israelischen Fintech Nayax entwickelte man einen eigenen Jugendschutz für bargeldloses Bezahlen und völlig neue NFC-Module, die mit leistungsstarken Funktionen wie digitaler Belegerteilung, Marketingtools und Telemetriefunktionen ausgestattet sind. Als exklusiver Partner von Nayax wird UKO Microshops mehr als 1.000 dieser Module auf den österreichischen Markt bringen respektive in seine Automatenwelt integrieren.

Zudem steht für UKO Microshops demnächst ein wichtiger Schritt an: Man zieht in eine neue Firmenzentrale. Im kommenden Juni wird man Büros im 8.000 Quadratmeter großen UKO-Tower beziehen. Der heißt natürlich nicht zufällig so. Die UKO Estate, das Immobilienunternehmen, hat ihn seit 2022 als Bauherr und Eigentümer erfolgreich ­entwickelt. Nur noch wenige Büromiet­flächen sind am Standort verfügbar.